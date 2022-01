CIAK, MI GIRA - “SCREAM” STRAVINCE IN AMERICA CON 30 MILIONI DI INCASSO NEL WEEKEND, SUPERANDO “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”, SECONDO CON 20 MILIONI NEL WEEKEND MA PRIMO IN TUTTO IL MONDO CON 1 MILIARDO E 600 MILIONI DI DOLLARI. IN ITALIA, MENTRE SI DISCUTE DI BERLUSCONI PRESIDENTE (SAREBBE LA GRANDE RESURRECTION DELLA COMMEDIA ALL’ITALIANA!) E NON TI CHIAMA IL MOSTRO DI SCREAM PER CHIEDERTI IL SANGUE, MA VITTORIO SGARBI, VINCE LA SETTIMANA ANCORA UNA VOLTA PROPRIO “SPIDER-MAN”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Spider-Man- No Way Home

“Scream”, quinto episodio della saga ideata da Wes Craven, costruito in memoria del maestro e con continui rimandi alla saga, stravince in America con 30 milioni di incasso nel weekend, superando il potente “Spider-Man: No Way Home”, secondo con 20 milioni nel weekend ma primo in tutto il mondo con 1 miliardo e 600 milioni di dollari.

scream

In Italia, mentre si discute di Berlusconi presidente (sarebbe la grande resurrection della commedia all’italiana!) e non ti chiama il mostro di Scream per chiederti il sangue, ma Vittorio Sgarbi per chiederti un votarello per Silvio, vince la settimana ancora una volta proprio “Spider-Man: No Way Home”, 504 mila euro nel weekend e primo anche ieri con 181 mila euro per un totale di 22, 6 milioni.

will smith king richard – una famiglia vincente

Secondo posto, da noi, per il biopic tennistico “King Richard” con Will Smith, 395 mila euro nel weekend e ieri a 149 mila euro, mentre “Scream”, che ha così spaventato gli americani, da noi è terzo nel weekend con totale di 358 mila euro, ma ieri era addirittura quinto con 99 mila euro ieri.

me contro te il film persi nel tempo.

“Me contro te Il Film: Persi nel tempo” ieri era terzo con 140 mila euro con un totale di 2, 6, ma nel weekend cede il passo ai film americano, incassando solo 310 mila euro. Lo stesso totale, 2,6, ha “Belli ciao” di Gennaro Nunziante con Pio e Amedeo, ieri quarto con 104 mila euro e solo a 260 mila euro nel weekend.

belli ciao

Al sesto posto, ieri, troviamo “America latina” dei fratelli D’Innocenzo con 80 mila euro per un totale nel weekend di 233 mila euro. Difficile dire se sia un flop rispetto le attese con i dati della pandemia che avanzano. Certo, non ha interessato molti spettatori.

elio germano in america latina dei fratelli dinnocenzo

“Spider-Man” domina il weekend di quasi tutti i paesi europei, in UK è primo con 4,1 milioni di dollari, in Germania con 3 milioni, in Francia con 2, in Italia con 1,9. In Giappone è primo con 3,7 milioni, ma in Cina, dove non è ancora uscito, è primo “Matrix Resurrections” con 7, 5 milioni di dollari che portano il film a in incasso globale di 140 milioni.

america latina will smith king richard me contro te il film – persi nel tempo america latina fratelli dinnocenzo il remake 2022 di scream KING RICHARD spider man no way home scream 2022 scream tom holland spider man no way home courtney cox scream spider man no way home tom holland spider man no way home tom holland spider man no way home tom holland spider man no way home