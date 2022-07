CIAK, MI GIRA! - “THOR: LOVE AND THUNDER” VINCE IL SUO SECONDO WEEKEND IN AMERICA CON 46 MILIONI DI DOLLARI, MA PERDE IL 68% DI INCASSO (MINCHIA!!) RISPETTO AL SUO ESORDIO - IN ITALIA HA INCASSATO QUESTO WEEKEND 1,3 MILIONI - SEGUONO “ELVIS” CON 174 MILA EURO, “TOP GUN: MAVERICK” CON 160 MILA EURO, LA RIEDIZIONE DELLA "PRINCIPESSA MONONOKE” DI HAYAO MIYAZAKI CON 87 MILA EURO. “X – A SEXY HORROR STORY” È SETTIMO CON 69 MILA EURO. MEGLIO NON PARLARE DI FILM ITALIANI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

thor love and thunder

“Thor: Love and Thunder” vince il suo secondo weekend in America con 46 milioni di dollari, ma perde il 68% di incasso (minchia!!) rispetto al suo esordio. Non solo. Malgrado abbia raggiunto già 712 milioni di dollari globali, perde il confronto diretto con i terribili “Minions” in quasi tutti i mercati esteri, e prende brutte martellate: UK 27 a 24, Francia 11 a 8, Messico 28 a 19, Germania 16 a 10, perfino in Australia, patria di Chris Hemsworth, 24 a 21, a parte Brasile 10 a 13, e, ovviamente, America, 46 a 26.

the gray man 4

Ma è il crollo del 68% a preoccupare di più la Marvel. Magari con tutte queste martellate qualcuna distrattamente gli sia finita non diciamo dove… e alla fine questi film Marvel coi supereroi abbiano frantumato i coglioni allo spettatore? Ma va?! Mettiamoci anche che questa settimana, il 22 luglio, Netflix cercherà di affossare la Marvel e gli incassi delle sale di mezzo mondo col potente film da 200 milioni di dollari dei fratelli Russo, “The Gray Man”, la corazzata che deve chiudere la gente a casa a vedersi ste cazzate di film americani sul divano fra rutti e birrette col ventilatore a palla. Un’allegria… Come mi dice Ciro Ippolito: un’istigazione al suicidio.

where the crawdads sing 3

Dietro “Thor” a 46 milioni di dollari e “Minions” a 26 con un totale da 262 milioni che diventano 532 globali, troviamo il drammatico “Where the Crawdads Sing” con 17 milioni di dollari. Decisamente più del previsto, anche se il film è tratto da un best seller letterario di quattro anni fa molto amato dal pubblico. Seguono “Top Gun: Maverick” con 12 milioni, un totale di 617 e un totale globale di 1 miliardo 237 milioni. Sesto, un filo deludente, il cartoon della Paramount/Nickelodeon “Paws of Fury: The Legend of Hank”, versione animata della comedy western di mel Brooks “Blazing Saddles”, con 6, 2.

detective vs sleuths 1

In Cina, dove le situazioni gay impediscono di proiettare “Thor”, ma sembra che sia fatto apposta per spingere il paese a aprirsi, trionfa il giallo hongkonghese “Detective vs Sleuths”, diretto e interpretato da Wai Ka-fai, allievo di Johnnie To, con 18 milioni di dollari incassati in questo weekend per un totale di 58 milioni in dieci giorni. In questo caso il calo fisiologico della seconda settimana è solo del 20%. Al secondo posto con 16, 6 milioni di dollari un altro film cinese, la commedia con alieno che vive in famiglia “Mozart From Space” di Chen Sicheng con Huang Bo e Fan Wen.

principessa mononoke 3

In Italia, dove “Minions” non è ancora uscito, il potente “Thor: love and Thunder” ha incassato questo weekend 1,3 con 437 sale per un totale di 7, 6 milioni. Che non è poco a casa nostra. Seguono “Elvis” con 174 mila euro, proprio pochino e un totale di 2,3, “Top Gun: Maverick” con 160 mila euro e un totale di 11,1, la riedizione della "Principessa Mononoke” di Hayao Miyazaki con 87 mila euro. “X – A Sexy Horror Story” di Ti West, col divieto ai 18 anni, è settimo con 69 mila euro. Meglio non parlare di film italiani, che è meglio.

