CIAK, MI GIRA! - MANNAGGIA ALLA MAJELLA, MANNAGGIA… “UN MONDO A PARTE” LA COMMEDIA ABRUZZESE CHE AVEVA VINTO LA GIORNATA DI PASQUA IN SALA, A PASQUETTA, È STATA SUPERATA DI UN SOFFIO DAL POTENTE “KUNG FU PANDA 4” IN TERMINI DI INCASSO, 949 MILA EURO CONTRO 935 MILA, MA SEGNA PIÙ SPETTATORI, 124 MILA E 131 MILA - NON C’È QUINDI UNA FRENATA DEL FILM DI ALBANESE E RAFFAELE, CHE HA INCASSATO QUASI TRE MILIONI IN UN MOMENTO DOVE I FILM ITALIANI SEMBRA CHE VADANO BENE SE FANNO UN MILIONE E MEZZO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte

Mannaggia alla Majella., mannaggia… “Un mondo a parte” la commedia abruzzese diretta da Riccardo Milani, prodotta da Gianani e Gangarossa, distribuita da Medusa, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, che aveva vinto la giornata di Pasqua in sala, ieri, a Pasquetta, è stata superata di un soffio dal potente “Kung Fu Panda 4” in termini di incasso, 949 mila euro contro 935 mila, ma segna più spettatori, 124 mila per il panda e 131 mila per gli abruzzesi. Quanto ai totali sono certo ben diversi, 8 milioni 335 mila per Kung Fu Panda, uscito una settimana prima, e 2 milioni 765 mila euro per “Un mondo a parte”.

Kung Fu Panda 4

Cioè quasi tre milioni in un momento dove i film italiani sembra che vadano bene se fanno un milione e mezzo… I due film distanziano di parecchio il pur potente film di mostroni con quelle “cocce de cazzo” di Godzilla e King Kong, cioè “Godzilla e Kong: Il nuovo impero”, poco adatto ai bambini più piccoli, fa paura, che si ferma ieri a 495 mila euro, con 60 mila spettatori e 2 milioni 344 mila euro. In realtà, quindi, non c’è una frenata del film di Albanese e Raffaele, anzi, anche se i conti si faranno alla fine di questa settimana, fuori di Pasqua.

godzilla e kong il nuovo impero 5

Vedremo se il film riesce a superare le dimensioni di una commedia locale solo per abruzzesi, che da aspettavano un film in abruzzese dagli anni ’50, da quando cioè andavano tutti pazzi, da Alberto Savinio a mio padre, per la parlata in realtà finto-abruzzese di Virgilio Riento, e vedremo, soprattutto, se l’effetto Cortellesi riuscirà a trasmettersi alla Raffaele. Se cioè riuscirà a far scordare al pubblico l’effetto imitatrice, un veleno per il botteghino, come si sa dai tempi del poro Noschese. Intanto da Sky ci segnalano che “C’è ancora domani”, prodotto dallo stesso team, è arrivato a Pasqua a 714 mila spettatori, diventando così il miglior di Pasqua dal 2015 e il miglior debutto su Sky dal 2021.

priscilla 1

Non so bene cosa voglia dire, ma è chiaro che trovandoselo lì su Sky è stato supervisto anche da quelli che non avevano nessuna voglia di vederlo al cinema. Quarto posto per “Priscilla” di Sofia Coppola con 109 mila euro, 14 mila spettatori e un totale di 497 mila euro. Pensavo andasse meglio. Seguono i vecchi film, “Dune: parte due” con 106 mila euro e 12 mila spettaori e un totale di 9, 6 milioni, “May december” di Todd Haynes con 55 mila euro e un totale di 583 mila euro, “La zona d’interesse” di Jonathan Glaser con 53 mila euro e un totale di 4, 4 milioni, “Race for Glory” con Riccardo Scamarcio e Daniel Bruhl con 35 mila euro e 1, 2 milioni totali.

la sala dei professori 9

Al decimo posto occhio al bellissimo “La sala professori”, 21 mila euro e un totale di 1 milione 177 mila euro. Se vi è scappato, recuperatelo. Non capisco perché i distributori italiani non abbiano offerto al nostro pubblico qualche altro film. E’ vero che la classifica si ferma ai primi quattro titoli, però con tutti questi film italiani, qualcosa in più si poteva trovare. In America “La chimera” di Alice Rohrwacher è 30° con 44 mila dollari in tre sale. E domani diranno le cinquine finaliste ai David. Alla fine vedrete che vinceranno tutto pochi titoli “Io Capitano”, “C’è ancora domani”, “La Chimera”, “Rapito”, “Il sol dell’avvenire”. Più o meno…

virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte la sala dei professori 6 la sala dei professori 7 la sala dei professori 8 il film priscilla 6 il film priscilla 4 timothee chalamet in dune parte due 2 il film priscilla 7 priscilla 3 timothee chalamet e austin butler in dune parte due priscilla 2 zendaya in dune parte due timothee chalamet e zendaya in dune parte due DUNE PARTE DUE un mondo a parte. timothee chalamet in dune parte due timothee chalamet in dune parte due 1 antonio albanese virginia raffaele un mondo a parte godzilla nel colosseo 2 godzilla e kong il nuovo impero 3 godzilla e kong il nuovo impero 4 godzilla nel colosseo 1 antonio albanese virginia raffaele un mondo a parte Kung Fu Panda 4 Kung Fu Panda 4 Kung Fu Panda 4 Kung Fu Panda 4 virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte