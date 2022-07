CIAK, MI GIRA - MARTELLA QUI MARTELLA LÀ, CHE VI PIACCIA O MENO, IL QUARTO FILM DI THOR, “THOR: LOVE AND THUNDER” È ESPLOSO CON INCASSI MAGGIORI DEL PREVISTO UN PO’ IN TUTTO IL MONDO. 143 MILIONI DI DOLLARI IN AMERICA, 159 DAI 47 MERCATI DOVE È USCITO, PER UN TOTALE DI 302 MILIONI GLOBALI. DA NOI HA VINTO FACILMENTE LA SETTIMANA PORTANDO AL CINEMA 658 MILA SPETTATORI CHE NON SI SAREBBERO MAI MOSSI PER UN FILM ITALIANO - IN CINA È STATO MESSO IN ATTESA. LA CENSURA CINESE NON SOPPORTA I PERSONAGGI OMOSESSUALI NEI GRANDI FILM POPOLARI AMERICANI. MA LA POLITICA DELLA MARVEL/DISNEY/PIXAR VA PROPRIO DA UN’ALTRA PARTE - VIDEO

Martella qui martella là, che vi piaccia o meno, il quarto film di Thor, “Thor: Love and Thunder” è esploso in tutto il mondo questa settimana con incassi maggiori del previsto un po’ in tutto il mondo. 143 milioni di dollari in America, 159 milioni dai 47 mercati dove è uscito, esclusi Francia, Russia, e Cina per troppe sequenze con personaggi gay, per un totale di 302 milioni di dollari globali.

Da noi ha vinto facilmente la settimana con 4, 9 milioni di euro portando al cinema 658 mila spettatori che non si sarebbero mai mossi per un film italiano, ma in Corea del Sud ha incassato 15, 3, in UK 14, 8, in Australia, patria del protagonista Chris Hemsworth, 13, 8, in Messico 11, 8, India 10, 3, Brasile 8. E’ il terzo miglior weekend della stagione dietro a “Doctor Strange mel multiverso della follia” e Jurassic World: Il Dominio”.

In Cina, dove è primo da tre settimane la commedia strappacore “Lighting Up The Stars”, con un direttore di funerali che si lega a un’orfanella, 176 milioni di dollari, “Thor 4” è stato messo in attesa. Come per “Lightyear” la censura cinese non sopporta i personaggi omosessuali nei grandi film popolari americani. Ma la politica della Marvel/Disney/Pixar va proprio da un’altra parte.

Secondo posto, in America, per il potente “Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo”, 45 milioni che lo portano a un totale di 189 milioni e a un totale globale di 399 milioni di dollari. “Top Gun: Maverick” è terzo con altri 15 ,5 milioni di dollari per un totale globale di 1 miliardo e 183 milioni di dollari.

“Elvis” è quarto con 11 milioni con un totale globale di 155 e “Jurassic World” quinto con 8, 4 con un totale globale di 876. Inutile dire che i film americani dominano quest’estate anche da noi, dove il primo film italiano del weekend è “Una boccata d’aria” con Aldo Baglio con 40 mila euro al settimo posto.

