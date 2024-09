CIAK, MI GIRA! - MENTRE IN AMERICA "THE WILD ROBOT" FA IL SUO TRIONFALE INGRESSO CON 35 MILIONI DI DOLLARI NEL WEEKEND, E "MEGALOPOLIS" PRECIPITA NEL BUCO NERO DEI PIÙ GRANDI FLOP DELLA STORIA DEL CINEMA, DA NOI LA SITUAZIONE È MODESTA, DUE MILIONI DI EURO IN MENO RISPETTO ALLO STESSO FINE SETTIMANA DI UN ANNO FA - "CATTIVISSIMO ME 4" TORNA IN CIMA ALLA CLASSIFICA DEL WEEKEND CON 429 MILA EURO, “VERMIGLIO" È SECONDO CON 397 MILA EURO, MENTRE "THE WILD ROBOT" E' TERZO CON 128 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

megalopolis 4

Mentre “The Wild Robot”, il film di animazione Dreamworks diretto da Christopher Sanders salutato anche dalla critica fa il suo trionfale ingresso sugli schermi americani, 35 milioni di dollari nel weekend, e “Megalopolis”, la versione moderna del Catilina di Shakespeare voluta da Francis Coppola, che ci ha speso 120 milioni, massacrato dalla critica, precipita nel buco nero dei più grandi flop della storia del cinema con solo 4 milioni di dollari al sesto posto al suo esordio, superato da tutto, anche dal film indiano “Devara Part 1”, da noi la situazione è modesta, in termini di incasso, due milioni di euro in meno rispetto allo stesso fine settimana di un anno fa!, ma agguerrita.

vermiglio

Tra sabato e domenica il pur stravisto “Cattivissimo me 4” torna in cima alla classifica del weekend con 429 mila euro, ieri in sala era primo con 159 mila euro e 22 mila spettatori con 338 schermi, per un totale di 16, 7 milioni. “Vermiglio” di Maura Delpero, forte del pubblico femminile e dei fan di Tommaso Ragno in versione trentina con baffo da Birra Moretti, è secondo con 397 mila euro per un totale di 606 mila euro. Era secondo anche ieri con 144 mila euro di incasso e 20 mila spettatori con 119 schermi. Ovviamente la media copia vede il trionfo di “Vermiglio”.

IL ROBOT SELVAGGIO

I due film non vengono scalfiti dall’arrivo, solo ieri però, proprio di “The Wild Robot”, il campione americano, terzo in sala ieri con 128 mila euro, 17 mila spettatori e la bellezza di 352 sale. Magari alla Universal pensavano potesse fare di più. Terzo posto per “Beetlejuice Beetlejuice”, 370 mila euro per un totale di 4, 7, quarto per “Transformers One”, 346 mila euro per un totale di 506 mila euro.

Papmusic – Animation for Fashion

Il secondo buon film italiano in classifica, “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini, uscito in 333 sale, è quinto nel weekend con 289 mila euro, e ieri era a 115 mila euro. Buon segno. L’horror con Halle Berry “Never Let Go” è sesto con 250 mila euro e il film comico, l’unico film comico di settembre, “Ricomincio da Taaac” del Milanese Imbruttito,. È settimo con 194 mila euro con 291 sale. La totale assurdità “Papmusic – Animation for Fashion” è 30° con 6.728 euro e la bellezza di 169 sale. Qualcuno mi spieghi cosa sia questo film. Il trailer è qualcosa di assurdo.

