Marco Giusti per Dagospia

Mentre infuria la guerra dei Ferragnez, il cinema, vai a capire perché, festeggia vita, opere e cannoni d’erba di Bob Marley in un biopic definito modesto da tutta la critica, “Bob Marley: One Love” diretto da Reinaldo Marcus Green con Kingsley Ben-Adir e Lashana Lynch. Vince il weekend in America con 13, 5 milioni per un totale di 71 milioni di dollari e globale di 120 (mica male!) e vince il weekend da noi con 1 milione 207 mila euro. Solo ieri ha incassato 411 mila euro con 53 mila spettatori.

Magari il ritorno al reggae e ai cannoni ci porterà a ragionare in maniera diversa anche sul disastro politico del paese. Secondo posto per il campione del cinema d’arte “La zona d’interesse” di Jonathan Glaser con Sandra Huller, 773 mila euro. Ieri incassava 305 mila euro portando al cinema 43 mila spettatori. “Past Lives” di Celine Song con i suoi amori impossibili e le 8000 vite precedenti da smaltire è terzo con 703 mila euro. Ieri incassava 269 mila euro per un totale di 2 milioni 73 mila euro. Ottimo risultato per un film che due tre anni fa sarebbe rimasto davvero al di fuori di ogni classifica.

“Emma e il giaguaro nero” di Gilels De Maistre, con l’incassi di ieri, 279 mila euro, sale al quarto posto con un totale nel weekend di 570 mila euro. “Il potente anime “Demon Slayer – Kimetsu no yiaiba” è quinto con 482 mila euro. Ma in America è secondo con la bellezza di 11, 6 milioni di dollari. “Poor Things” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone è sesto con 446 mila euro per un totale di 8 milioni 16 mila euro. Un successo. “Night Swim”, l’horror con piscina assassina, è settimo con 425 mila euro. Ieri ha incassato solo 112 mila euro con 13 mila spettatori. Ottavo posto per “Romeo è Giulietta” di Giovanni Veronesi con Pilar Fogliati in versione uomo con nasone finto alla Pietro Castellitto, 365 mila euro per un totale di 1,1 milioni.

Lo seguono “Madame Web” con Dakota Johnson e Sydney Sweeney con 279 mila euro e “Volare” di e con Margherita Buy con 243 mila euro. Ieri ha incassato 100 mila euro con 15 mila spettatori. Non è andato bene. Vedo che il totale del weekend è più ricco del 40% rispetto a quello della settimana scorsa, che era proprio un mortorio. Scordavo di dirvi che la commedia sporcacciona “Tutti tranne te” con Sydney Sweeney e Glen Powell, con 25 milioni di dollari di budget, è arrivata a 200 milioni di dollari globali.

