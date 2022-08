CIAK, MI GIRA! - MENTRE "MINIONS 2" PROCEDE NELLA SUA MARCIA DI FERRAGOSTO, OGGI ESCE IN ITALIA IL KOLOSSAL "NOPE" DI JORDAN PEEL. È UNA BUONA NOTIZIA ANCHE IL FATTO CHE "PREY" SIA IL FILM PIÙ VISTO DI SEMPRE SU HULU, DA NOI PASSA SU SKY. UN PO' MENO I TRE GIORNI DI EVENTO SPECIALE DI "BACKSTAGE - DIETRO LE QUINTE" DI COSIMO ALEMA', IL "SARANNO FAMOSI" ALL'ITALIANA. NEL PRIMO GIORNO DI USCITA HA FATTO 665 EURO. CIRO IPPOLITO LO HA VISTO IERI AL LUX DI ROMA, UNICO SPETTATORE, 8,50 EURO PERCHÉ ERA UN "EVENTO"…

Marco Giusti per Dagospia

Buone notizie. Mentre "Minions 2" procede nella sua marcia di ferragosto, ieri altri 456 mila euro per un totale di 1 milione e mezzo di incasso in tre giorni.

Oggi esce in Italia il kolossal da 90 milioni di dollari "Nope" di Jordan Peel, il regista di due capolavori dell'horror,"Get Out" e "Us", che hanno rivoluzionato il genere in questi ultimi anni aggiungendo ironia, una chiara visione politica dell'America, pur seguitando a fare parecchia paura. Con le anteprime di ieri era secondo in classifica con 51 mila euro.

È una buona notizia anche il fatto che "Prey" sia il film più visto di sempre su Hulu, da noi passa su Sky. Un po' meno i tre giorni di evento speciale, oggi è l'ultimo, di "Backstage - Dietro le quinte" di Cosimo Alema', il "Saranno famosi" all'italiana.

Nel primo giorno di uscita ha fatto 665 euro. Ciro Ippolito lo ha visto ieri al Lux di Roma, unico spettatore, 8,50 euro perché era un "evento".

Dopo 15 minuti se ne è andato. Con i tre giorni di programmazione, ormai l'abbiamo capito, si prende i soldi della tax credit e può uscire sulle piattaforme. Più gli 8,50 euro di Ciro.

