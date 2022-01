30 gen 2022 12:12

CIAK, MI GIRA - MENTRE SI VOTAVA PER IL MATTARELLA-BIS GIUSTO IN TEMPO PER LIBERARE LA PRIMA SERATA, PIÙ PUBBLICO DEL SOLITO SI SCHIODAVA DAL DIVANO E ANDAVA AL CINEMA. BUON SEGNO. I TALK DELLA TV SULLE ELEZIONI SONO STATI PIÙ NOIOSI DEI TALK SULLA PANDEMIA. COSÌ, NELLA GIORNATA DI SABATO, “NIGHTMARE ALLEY” DI GUILLERMO DEL TORO ARRIVAVA A 245 MILA EURO CON 36.637 SPETTATORI. SECONDO “IL LUPO E IL LEONE”, TERZO, A SORPRESA, IL DOCUMENTARIO CHE GIUSEPPE TORNATORE HA DEDICATO A ENNIO MORRICONE, “ENNIO” - VIDEO