Marco Giusti per Dagospia

Mentre siamo ormai pronti a partire per Venezia dove ci attendono chissà quali meraviglie di film, gli ultimi incassi di un agosto caldissimo premiano “Cattivissimo me 4” al primo posto nel weekend con i bambini ancora non ritornati in città. 3 milioni 705 mila euro con un totale di 6 milioni 309 mila euro. Al secondo posto troviamo il melo al femminile “It Ends With Us” con Blake Lively e Justin Baldoni, 795 mila euro e un totale di 1 milione 81 mila euro.

In America questo weekend è terzo con 11, 9 milioni, un totale di 120 milioni e un globale di 242 milioni di dollari. “Alien: Romulus” di Fede Alvarez, sorta di sequel del primo “Alien”, da noi è terzo con 428 mila euro e un totale di 2 milioni 115 mila euro. In America invece è secondo con 16, 2 milioni di dollari per un totale di 72 milioni e un globale di 225 milioni di dollari. “Deadpool&Wolverine” con Hugh Jackman e Ryan Reynolds da noi è quarto con 413 mila euro e un totale di 16 milioni 856 mila euro, mentre in America è primo con 18, 3 milioni di dollari per un totale di 577 milioni e un globale di 1 miliardo 211 milioni.

Il social thriller al femminile scritto e diretto da Zoe Kravitz alla sua opera prima, “Blink Twice”, dove una ragazza, l’inglese Naomie Ackie, viene invitata insieme all’amica, Alia Shawkat, sull’isola di un miliardario svitato, Channing Tatum, assieme a una banda di maschi bianchi arrapati, Christian Slater, Simon Rex, Kyle MacLachlan, che sembrano trattarle bene per poi scoprire che non è proprio così, è quinto con 180 mila euro. In America è quinto con 7, 3 milioni e un globale di 14 milioni di dollari.

Malgrado le buone critiche, non mi sembra proprio un gran film. E’ una specie di “The Menu” o di “Glass Onion” con una seconda parte tutta dalla parte delle ragazze e Naomie Ackie e Adria Arjona scatenate. Ma non c’è nessuna costruzione dei personaggi e del perché di tanto sadismo. Il primo film italiano in classifica è “La vita accanto” di Marco Tullio Giordana con Sonia Bergamasco, Valentina Bellé, Paolo Pierobon è sesto con 133 mila euro.

