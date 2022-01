CIAK, MI GIRA - MIRACOLO! AL SUO SECONDO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE, IL PUBBLICO DEL SUD PORTA NUOVAMENTE AL SUCCESSO I FOGGIANI PIO E AMEDEO E IL LORO “BELLI CIAO”, DIRETTO DAL BARESE GENNARO NUNZIANTE, CON ALTRI 506 MILA EURO DI INCASSO PER UN TOTALE DI 1 MILIONE DI EURO - È UN RISULTATO IMPORTANTE IN UN MOMENTO DRAMMATICO PER IL CINEMA ITALIANO, CHE DIMOSTRA QUANTO LE SALE HANNO BISOGNO DI FILM POPOLARI BEN SCRITTI E BEN GIRATI FONDO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Miracolo! Al suo secondo giorno di programmazione, il pubblico del Sud porta nuovamente al successo i foggiani Pio e Amedeo e il loro “Belli ciao”, diretto dal barese Gennaro Nunziante, che si dichiara un artigiano della commedia, con altri 506 mila euro di incasso per un totale di 1 milione di euro.

E’ un risultato importante in un momento drammatico per il cinema italiano, che dimostra quanto le sale hanno bisogno di film popolari ben scritti e ben girati, ma anche di film con un’idea non banale di fondo.

“Spider-Man: No Way Home”, campione da 1 miliardo e 200 milioni di dollari, insegue al secondo posto con 490 mila euro e un totale italiano di 20,5 milioni di euro.

“Me contro te. Il Film-Persi nel tempo” è solo terzo con 459 mila euro e un totale di 865 mila euro. “Matrix Resurrections” al quarto con 360 mila euro e un totale di 775 mila euro. Inseguono “House of Gucci” con 182 mila euro, “Diabolik” con 113 mila euro, che si sta comportando piuttosto bene, e credo venga vista come un film d’autore dal pubblico italiano, con un totale di 2,2 milioni.

Davvero mai partiti “7 donne e un mistero” di Alessandro Genovesi, “Supereroi” di Paolo Genovese, per non parlare di “La Befana vien di notte II” che, senza la Cortellesi, incassa ancora 81 mila euro per un totale in tre giorni di 208 mila euro.

