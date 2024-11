CIAK, MI GIRA! - C'È POCO DA FARE CONTRO ART THE CLOWN, PROTAGONISTA SPAVENTOSO DELLA SAGA TERRIFIER CHE SEGUITA A DOMINARE LA CLASSIFICA. IERI “TERRIFIER 3” HA INCASSATO 330 MILA EURO PORTANDO AL CINEMA 40 MILA SPETTATORI. POCO TOGLIE A "PARTHENOPE" DI PAOLO SORRENTINO CON L'INCANTEVOLE CELESTE DALLA PORTA, SECONDO CON 206 MILA EURO 28 MILA SPETTATORI IN 467 SALE E UN TOTALONE DI 5 MILIONI 476, CHE HA LA MISSIONE DI ARRIVARE A NATALE… - VIDEO

C'è poco da fare contro Art the Clown, protagonista spaventoso della saga Terrifier che seguita a dominare la classifica. Ieri "Terrifier3" di Demian Leone, unic film della saga arrivato nelle sale italiane, ha incassato 330 mila euro portando al cinema 40 mila spettatori in 345 sale per un totale in tre giorni di 2 milioni 119 mila euro.

Poco toglie a "Parthenope" di Paolo Sorrentino con l'incantevole Celeste Dalla Porta, secondo con 206 mila euro 28 mila spettatori in 467 sale e un totalone di 5 milioni 476, che ha la missione di arrivare a Natale. E che divide con "Berlinguer: La grande ambizione" di Andrea Segre con Elio Germano, ieri quarto con 128 mila euro, 18 mila spettatori in 382 sale e un totale di 1 milione 703 mila euro, il fatto di essere al centro delle discussioni e delle polemiche piu' social che serali del pubblico italiano.

Dopo l'accusa di "chiattilismo" del vecchio Goffredo Fofi a Sorrentino e al suo film, Luciana Castellina definisce il Berlinguer cinematografico come una sorta di liberale poco interessante e molto lontano da realtà. A fare davvero le spese del succes di "Terrifier3" è soprattutto il kolossal "Venom: The Last Dance" con Tom Hardy, che sprofonda addirittura al quinto posto, 125 mila euro, 16 mila spettatori in 263 sale e un totalone di 6 milioni 334 mila euro. Insomma tutto il veleno di Venom c'è lo siamo giocato.

"Uno rosso" con Dwayne Johnson, film natalizio per la famiglia, è terzo con 149 mila euro, 19 mila spettatori e un totale di 272 mila euro. Pochino. L'horror per signore "The Substance" di Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley, in equilibrio tra il pubblico più popolare e quello più d'élite è sesto con 121 mila euro, 16 mila spettatori, cioè quanto Venom3, e un totale di 1 milione 290mila euro. Ma avrà una vita molto più lunga in sala di Venom3.

Settimo "Il ragazzo dai pantaloni rosa" di Margherita Ferri con 119 mila euro, 17 mila spettatori e un totale di 459 mila euro, ottavo "Longlegs" di Oz Perkins con 83 mila euro e un totale di 1,3 milioni. Solo nono "Eterno visionario" di Michele Placido con Fabrizio Bentivoglio come Pirandello, 32 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 59 mila euro. Ahi!

Male anche "Anora" di Sean Baker con Mikey Madison in versione sex worker, Palma d'oro a Cannes, decimo con 27 mila euro, 4 mila spettatori e 47 mila euro totali. Maluccio anche due ottimi cartoni animati che saliranno oggi e domani. 13°posto infatti per "Looney Tunes" con 12 mila euro e 2 mila spettatori, e15° posto con 8 mila euro per "Flow". Vi ricordo che il documentario "Dahoney" di Mati Diop, uno studio sul colonialismo francese e occidentale in Africa, è 43° con 576 euro di incasso.

