25 giu 2022 13:04

CIAK, MI GIRA! - AVETE VISTO "ELVIS" DI BAZ LUHRMANN? IO PROVO A VEDERLO OGGI IN VERSIONE ORIGINALE. È PRIMO IN CLASSIFICA IN ITALIA, MA NON MI SEMBRA STIA ESPLODENDO. IERI HA INCASSATO 137 MILA EURO CON UN TOTALE DI 416 MILA EURO - INTANTO "TOP GUN: MAVERICK" CON TOM CRUISE, CHE IERI DA NOI ERA SECONDO CON 82 MILA EURO SUPERANDO "LIGHTYEAR", IL DELUDENTE CARTOON DELLA PIXAR A 80 MILA EURO, MENTRE È DA VEDERE L'HORROR DI SCOTT DERRICKSON "BLACK PHONE", DA NOI IERI QUINTO CON 49 MILA EURO - VIDEO