CIAK, MI GIRA! - BOTTE DA ORBI IN TESTA ALLA CLASSIFICA ITALIANA TRA IL POTENTE “GLADIATORE II”, FILMONE DA MASCHIONI CHE SI VOGLIONO MENARE, IN SINTONIA CON L'ERA TRUMPIANA, IERI PRIMO CON 240MILA EURO, E L’APPENA ARRIVATO “WICKED”, MUSICAL DA FEMMINE ANTI-TRUMP/MUSK DI 160 MINUTI, SECONDO CON 221MILA EURO - SOLO 11° AL SUO ESORDIO, IL “MODI” DI JOHNNY DEPP CON RICCARDO SCAMARCIO, 12 MILA EURO, 1847 SPETTATORI IN BEN 230 SALE. AHI! - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il gladiatore ii

Botte da orbi in testa alla classifica italiana tra il potente “Il gladiatore II” di Ridley Scott con la coppia Paul Mescal Lucio Valerio e Pedro Pascal Acacio (e pepe), filmone da maschi che si vogliono menare, e l’appena arrivato “Wicked” di Jon M. Chu con la coppia Ariana Grande come la strega bionda Glinda e Cynthia Erivo come la strega verde (e nera) Elphaba, musical da femmine di 160 minuti.

wicked – parte i

Ieri era più su di duemila spettatori “Il gladiatore II”, grazie a 240 mila euro di incasso, 31 mila spettatori in 414 sale e un totale di quasi 5 milioni di euro (4.996), mentre “Wicked” esordiva con 221 mila euro, 29 mila spettatori in 320 sale. Ma, a parità di sale, le cose cambieranno, no? Facile dire, qualcuno lo ha già detto, che “Il gladiatore II” è un film trump-muskiano e “Wicked” un film anti trump-muskiano, con la sua guerra per l’integrazione e lo sbugiardamento della propaganda politica sovranista che ha bisogno di un nemico, verde o nero o immigrato che sia, per dominare.

wicked – parte i

Magari è così, “Wicked”, quando uscì come musical nel 2000 in America, venne letto come racconto dello scontro tra Bush e Gore, ma la divisione mi sembra soprattutto tra maschi e femmine. Ieri al cinema io e Ciro Ippolito eravamo i soli due maschi (e non particolarmente giovani) in mezzo a una marea di ragazzine che piangevano. Leggo che a Natale in America faranno anche le proiezioni sing-along dove il pubblico canta. La guerra tra i due film andrà avanti oltre Natale, anche perché già siano in zona Oscar per le due attrici di “Wicked” e per Denzel Washington.

il ragazzo dai pantaloni rosa 7

Ha retto bene tutta questa furia “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margerita Ferri che incassa ieri al terzo posto 175 mila euro con 27 mila spettatori in 394 sale e un totale di 4 milioni precisi. La new entry “Napoli – New York” di Gabriele Salvatores con Pier Francesco Favino esordisce al quarto posto con 71 mila euro, 27 mila spettatori. Oggi lo vedo. “Giurato numero 2” è al quinto posto con 66 mila euro, 9 mila spettatori in 350 sale con un totale di 1 milione 456 mila euro.

parthenope by paolo sorrentino celeste dalla porta photo by gianni fiorito

La commedia italiana “Una terapia di gruppo” diretta da Paolo Costella esordisce al sesto posto con 39 mila euro, 5 mila spettatori in 296 sale. Vedete bene che “Wicked” è partito come un razzo e non sarà facile fermarlo. “Parthenope” di Paolo Sorrentino con Celeste Dalla Porta, che ha presentato ieri il trailer per l’uscita americana a febbraio, rimane al settimo posto con 18 mila euro, 2 mila spettatori in 93 sale e un totale di 7 milioni 169 mila euro.

the substance

Poco più giù troviamo “The Substance” di Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley con 17 mila euro e un totale di 2 milioni 336 mila euro. Nel rilancio di Demi Moore si è scoperto che il sedere e il corpo del manifesto di un celebre revenge movie anni 70 di Meir Zarchi, “I Spit on Your Grave”, dove una ragazza risponde a uno stupro di gruppo facendo un bel po’ di macelleria, era il suo.

RICCARDO SCAMARCIO MODI

“Berlinguer: La grande ambizione” è nono con 15 mila euro e un totale di 3 milioni 220 mila euro. Solo 11° al suo esordio, io neanche sapevo che fosse uscito, il “Modi” di Johnny Depp con Riccardo Scamarcio prodotto da Andrea Iervolino, 12 mila euro, 1847 spettatori in ben 230 sale. Ahi! Un’altra new entry forte, “Le deluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta” di Gianluca Jodice è 12° con 8 mila euro, 1.299 spettatori ma in 66 sale. 13° un film che dovreste vedere, “Anora” di Sean Baker con Mikey Madison, 6 mila euro, 999 spettatori in 36 sale e un totale di 425 mila euro. “Leggere Lolita a Teheran” al suo primo giorno è 17° con 4 mila euro. Vediamo se le cose cambieranno domani.

