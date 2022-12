CIAK, MI GIRA - CON UN GIORNO DI FESTA IL POTENTE “GATTO CON GLI STIVALI 2” SI PAPPA 431 MILA EURO, PIAZZANDO 101 SPETTATORI A SALA, CIOÈ QUASI 50 MILA IN 493 SALE. “VICINI DI CASA” DI PAOLO COSTELLA, CIÒ CHE RIMANE DELLA NOSTRA COMMEDIA CON CLAUDIO BISIO E VITTORIA PUCCINI ALLE PRESE CON UNA COPPIA DI VICINI SCAMBISTI, FA LA METÀ - LA VERA SORPRESA È LA SALITA DEL FILM D’ARTE “IL CORPETTO DELL’IMPERATRICE – CORSAGE” DI MARIE KREUTZER CON VICKY KRIEPS NEI PANNI DI UNA IRRIVERENTE SISSI NON COSÌ RAGAZZINA, QUINTO POSTO CON 49 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

IL GATTO CON GLI STIVALI 2

Parbleu! Il gatto graffia. Con un giorno di festa il potente “Gatto con gli stivali 2”, forte di ottime critiche, dell’amore delle gattare e di un pubblico di bambini finalmente liberati da scuola e calcio, almeno ieri, si pappa 431 mila euro, piazzando 101 spettatori a sala, cioè quasi 50 mila in 493 sale, per un totale di due giorni più anteprime di 972 mila euro. Voglia di cartoni animati, eh?

VICINI DI CASA

“Vicini di casa” di Paolo Costella, ciò che rimane della nostra commedia con Claudio Bisio e Vittoria Puccini alle prese con una coppia di vicini scambisti, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini, non certo un film dove puoi portarci i bambini, fa la metà, cioè 159 mila euro, 48 spettatori in 474 sale (mica sono poche…), cioè 23 mila spettatori, per un totale, alla sua seconda settimana inoltrata, di 908 mila euro.

black panther wakanda forever 22

I due film, comunque, si dividono il grosso del bottino di ieri, lasciando gli spiccioli a tutti gli altri. “Black Panther: Wakanda Forever” di Ryan Coogler, ad esempio, è terzo con solo 79 mila euro, 58 spettatori in 180 sale con un totalone di 8, 1 milioni di euro. Si riprende, ma non basta, “Strange World”, cartoon “inclusivo” della Disney con protagonista gay, con 72 mila euro, 32 spettatori nelle sue 332 sale con un totale di 1, 1 milioni. Poco per un kolossal da 200 milioni di dollari.

il corsetto dell imperatore 2

La vera sorpresa della giornata è la salita del film d’arte, forte di premio per la migliore attrice a Cannes a “Un certain regard” e della nomination agli Oscar, “Il corpetto dell’imperatrice – Corsage” di Marie Kreutzer con Vicky Krieps nei panni di una irriverente Sissi non così ragazzina, quinto posto con 49 mila euro, 46 spettatori nelle sue 159 sale per un totale, in due giorni, di 68 mila euro.

Batte, seppur di poco, “The Menu” di Mark Mylod con Ralph Fiennes, 49 mila euro, 43 spettatori nelle sue 147 sale per un totale di 1, 7. “Bones and All” di Luca Guadagnino con la coppia di giovani amanti cannibali Taylor Russell e Timothée Chalamet è settimo con 34 mila euro, 26 spettatori a sala, e ne ha 165, per un totale di 1, 1 milioni di euro.

bones and all

Giovedì 15 dicembre al cinema Troisi è stata progettata una serata cannibale, che comprende “Bones and All” alle 19 e subito dopo il celebre “Cannibal Holocaust” di Ruggero Deodato che fece scandalo e una marea di soldi in tutti il mondo. Più exploitation che arte, diciamo, ma è il film che dette al regista gloria imperitura e l’amore incondizionato di Quentin Tarantino. Stasera sarà lui stesso a presentarlo tra un film e l’altro e a parlare di cannibali assieme a un docente di antropologia criminale. Gnam! Gnam!

chiara di susanna nicchiarelli

Tra i film appena usciti, “Chiara” di Susanna Nicchiarelli con Margherita Mazzucchi, la Elena di “L’amica geniale” come Santa Chiara, e Andrea Carpenzano si è piazzato 14° con 22 mila euro, 3284 spettatori, 21 a sala, ne ha 153. Oggi cerco di andarlo a vedere. Il bellissimo “Saint Omer” di Alice Diop, forte di secondo premio a Venezia, di nomination agli Oscar da parte della Francia, è 21° con 10 mila euro di incasso, 22 spettatori nelle sue 68 sale. Va visto. La commedia francese coi cuochi, “Sì, chef” è 22° con quasi 10 mila euro, 26 spettatori nelle sue 54 sale. Ma stasera c’è Olanda – Argentina. Siete avvisati.

