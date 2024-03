CIAK, MI GIRA! - GRANDE È LA BATTAGLIA SUGLI SCHERMI ITALIANI TRA “KUNG FU PANDA 4” E “GODZILLA E KONG: IL NUOVO IMPERO”. FINALMENTE I RAGAZZINI HANNO QUALCOSA DA VEDERE - IERI, AL SUO ESORDIO ITALIANO, GODZILLA E KONG LE PRENDONO DA KUNG FU PANDA, PRIMO CON 461 MILA EURO, 65 MILA SPETTATORI CONTRO I 396 MILA EURO, 51 MILA SPETTATORI DEL POTENTE FILM DI MOSTRI. I DUE SI MENANO DI BRUTTO E FINISCONO ANCHE A ROMA A DAR LA SVEGLIA AL SINDACO GUALTIERI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Kung Fu Panda 4

Mentre esce il nuovo, attesissimo disco di Beyonce, “Cowboy Carter”, sarete contenti, spero, grande è la battaglia sugli schermi italiani tra “Kung Fu Panda 4” e “Godzilla e Kong: Il nuovo impero”. Finalmente i ragazzini hanno qualcosa da ascoltare e da vedere. Ieri, al suo esordio italiano, Godzilla e Kong le prendono da Kung Fu Panda, primo con 461 mila euro, 65 mila spettatori e un totalone di 5, 2 milioni contro i 396 mila euro, 51 mila spettatori del potente film di mostri. I due si menano di brutto e finiscono anche a Roma a dar la sveglia al sindaco Gualtieri.

godzilla nel colosseo 3

In America, dove esce oggi in quasi 4000 schermi, è previsto un primo weekend tra i 50 e i 55 milioni di dollari per “Godzilla e Kong”. Il film precedente, dal titolo originalissimo “Godzilla vs Kong”, che uscì ancora in pandemia, sia in sala che in streaming, fu il maggiore incasso del cinema in era covid, con 474 milioni di dollari in tutto il mondo. Ma non è facile fare paragoni.

virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte

Il campione italiano, “Un mondo a parte” di Riccardo Milano con la coppia inedita Antonio Albanese e Virginia Raffaele, prodotto dallo stesso team produttivo che ci ha dato “C’è ancora domani”, cioè Gianani e Gangarossa più Vision come distribuzione, è partito bene con 177 mila euro, 28 mila spettatori e un totale, con le anteprime, di 219 mila euro. Speravamo di più? Non credo. Ieri pomeriggio alla sala 6 del Barberini eravamo in dieci, tutti vecchi. E ancora Virginia Raffaele non è Paola Cortellesi. Però scommettere su di lei è un buon tentativo di cambiare un po’ la scena del cinema italiano.

priscilla 2

“Priscilla” di Sofia Coppola con Cailee Spaeny e Jacob Elordi, il film di qualità per Pasqua, è quarto con 56 mila euro, 8 mila spettatori e un totale di 113 mila euro. Seguono i film che abbiamo già visto da settimane, “Dune: parte due” con 48 mila euro, 6 mila spettatori e un totalone di 9, 3 milioni, “La zona d’interesse” di Jonathan Glaser con 19 mila euro, tremila spettatori e un totale di 4, 2 milioni, “Race for Glory” di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio, 17 mila euro, duemila spettatori e un totale di 1,1 milioni.

may december 5

“May December” di Todd Haynes con Natalie Portman e Julianne Moore è solo ottavo con 16 mila euro, duemila spettatori e un totalino di 418 mila euro. Pensavo funzionasse meglio. Chiudono la classifica dei primi dieci incassi l’horror “Imaginary”, nono con 11 mila euro e un totale di 570 mila euro e il documentario di Giulia Innicenzi “Food for Profit” con 8 mila euro e un totale di 253 mila euro.

