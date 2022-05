CIAK, MI GIRA! - “DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA” DI SAM RAIMI STA DOMINANDO LA SCENA IN TUTTO IL MONDO CON UN TOTALE GLOBALE DI 568 MILIONI DI DOLLARI. IN ITALIA HA INCASSATO IERI ALTRI 685 MILA EURO PER UN TOTALE DI 10 MILIONI, 959 MILA EURO. ALLA FACCIA DELLE CANZONETTE DELL’EUROVISION. L’UNICO FILM CHE POTRÀ DARE QUALCHE NOIA A “DOCTOR STRANGE 2” SARÀ “TOP GUN: MAVERICK”… VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

doctor strange nel multiverso della follia 1

Anche se si prevede un calo del 67% rispetto agli incassi della clamorosa settimana passata, “Doctor Strange nel multiverso della follia” di Sam Raimi sta dominando la scena in tutto il mondo con un totale globale di 568 milioni di dollari, pronto a superare si ai 626 milioni del film di guerra cinese “Water Gate Bridge” che i 767 milioni di “The Batman”. In America ha incassato venerdì 16, 7 milioni dollari con 4534 sale. In Italia ha incassato ieri con 517 sale altri 685 mila euro per un totale di 10 milioni, 959 mila euro. Alla faccia delle canzonette dell’Eurovision.

Tom Cruise e Jennifer Connelly in Top Gun Maverick

L’unico film che potrà dare qualche noia a “Doctor Strange 2” sarà “Top Gun: Maverick” di Joseph Kosinski, l’atteso sequel (trent’anni dopo!) del vecchio “Top Gun” con Tom Cruise, Val Kilmer e Kelly McGillis, che uscirà il 27 maggio dopo l’anteprima a Cannes. Ottime le critiche, ma non ritroveremo Kelly McGillis, l’amore del pilota Tom Cruise. Va detto che non l’ha presa benissimo Kelly McGillis, che ha spiegato facilmente i motivi della non chiamata. “Io sono vecchia, sono grassa e ho un aspetto adeguato alla mia età. E questo non è quello che si pretende di mettere in scena nel film”. Verrà rimpiazzata, come presenza femminile, dalla “figlia dell’ammiraglio” Jennifer Connelly.

benedict cumberbatch doctor strange nel multiverso della follia.

E’ la vita. Detto questo, dietro “Doctor Strange 2”, sia in America che in Italia c’è il vuoto. Al secondo posto in Italia troviamo “L’arma dell’inganno”, bellico mezzo spy ultraclassico inglese diretto da John Madden con Colin Firth, Matthew NacFayden, Kelly MacDonald, Penelope Wilton, che ci vedremmo tutti stando sul divano di casa, che si ferma però a 68 mila euro e a un totale, in tre giorni, di 116 mila euro. Diciamo che non è proprio un successo. Terzo posto per il film con Channing Tatum e il cane lupo “Dog”, da noi ribattezzato “Io e lulù”, 55 mila euro e un totale in tre giorni, di 93 mila euro.

ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE

”Animali fantastici: I segreti di Silente” scende al quarto posto con 46 mila euro e un totale di 8, 2 milioni di euro. Segue “Firestarter” con Zac Efron e Ryan Kiera Armstrong che domina il fuoco, il remake del film di Mark L. Lester tratto dal romanzo di Stephen King, mezzo flop anche in America (3, 57 milioni di dollari al primo giorno), con 30 mila euro e un totale di 52 mila euro. Poi troviamo al sesto posto “Secret Team 355”, spy story al femminile diretta da Simon Kinberg con Diane Kruger, Penelope Cruz, Jessica Chastain, Lupita Nyong’o e Bing Bing Fan, che si ferma a 29 mila euro e un totale di 55 mila euro, Il primo film italiano in classifica è “Settembre” con 14 mila euro e un totale di 194 mila euro. Chevedevodì…

