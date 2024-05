CIAK, MI GIRA - “FURIOSA. A MAD MAX SAGA” NON HA CONVINTO GLI SPETTATORI. CON UN BUDGET MONSTRE DI 168 MILIONI DI DOLLARI, INCASSA IN AMERICA SOLO 25, 5 MILIONI DI DOLLARI NEL SUO PRIMO WEEKEND. SE FAI UN MAD MAX DEVI DARMI MAD MAX, NON UN’EROINA CHE ARRIVA A METÀ FILM E NON RICONOSCO COME EROINA. DA NOI HA INCASSATO LA MISERIA DI 694 MILA EURO – OTTAVO POSTO PER “CHALLENGERS” DI LUCA GUADAGNINO. SETTIMO QUELLO CHE PARE UNO DEI FILM PIÙ STRACULT DELLA STAGIONE, IL “VANGELO SECONDO MARIA”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

“Furiosa. A Mad Max Saga” di George Miller con Anya Taylor Joe e Chris Hemsworth, malgrado la presentazione a Cannes, malgrado le buone critiche, non ha convinto gli spettatori. E, con un budget monstre di 168 milioni di dollari (magari spendere un po’ meno, no?…), incassa in America solo 25, 5 milioni di dollari nel suo primo weekend, che diventano 31 con il lunedì del Memorial Day, segnando il peggior incasso in trent’anni.

Con i 33 milioni di dollari da 75 mercati internazionali si ferma a 59, 9 milioni di dollari globali. La metà di quanto fece il precedente “Mad Max: Fury Road”, 109 milioni di dollari. Ahi! E’ andato bene nella Corea del Sud, 4, 5 milioni, meno in Francia, 2, 6, UK, 2, 5, in Messico, 2, 6, ma mi sembra che l’andamento sia simile un po’ ovunque.

Se fai un Mad Max devi darmi Mad Max, non un’eroina che arriva a metà film e non riconosco come eroina. E non spreco un cristone muscoloso come Chris Hemsworth come cattivo. Detto questo il film è bello e me lo rivedrei. Da noi, nel primo weekend di caldo e mezza Italia al mare ha incassato la miseria di 694 mila euro. Solo ieri 176 mila euro con 22 mila spettatori.

“If – Gli amici immaginari” si piazza al secondo con 562 mila euro. Al terzo posto “Il regno del pianeta delle scimmie” con 449 mila euro e un totale di 2, 5 milioni.

Seguono i due horror americani, “Abigail” con 231 mila euro e un totale di 528 mila, e “La profezia del male – Tarot” con 199 mila euro e un totale di 1 milione 13 mila euro.

Ottavo posto per “Challengers” di Luca Guadagnino con Zendaya con 190 mila euro e un totale di 4 milioni 156 mila euro. Settimo quello che pare uno dei film più stracult della stagione, il “Vangelo secondo Maria” tratto dal romanzo di Barbara Alberti con Benedetta Porcaroli come Maria e Alessandro Gassman come Giuseppe, 153 mila euro. Ieri in sala però era quarto con 53 mila euro.

All’ottavo posto troviamo “The Fall Guy” con 149 mila euro e un totale di 2 milioni 43 mila euro, al nono “Il gusto delle cose” con 131 mila euro e un totale di 482 mila euro. Decimo il gattone Garfield in “Garfield. Una missione gustosa” con 113 mila euro e un totale di 1,9 milioni, ma ieri era quinto in sala con 32 mila euro.

Uscito questa settimana in America il film del gattone si piazza al secondo posto con 24, 8 milioni e tocca i 100 milioni di dollari globali con un budget di 60 milioni. La porta a casa, come si dice. Non sono i 168 di “Furiosa”. Reduce da Cannes “Marcello mio” di Christophe Honore con Chiara Mastroianni coi baffi e il vestito del padre ha incassato 97 mila euro nel weekend, ma ieri era al settimo posto con 30 mila euro. Vabbé.

