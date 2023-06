CIAK, MI GIRA - “SPIDER-MAN ACROSS THE SPIDER-VERSE”, SUPERACCLAMATO DALLA CRITICA, VOLA IN TUTTO IL MONDO, MA NON VOLA COSÌ BENE DA NOI, DOVE VINCE “LA SIRENETTA” CON 2 MILIONI 896 MILA EURO NEL WEEKEND MENTRE “SPIDER-MAN” È SECONDO CON 2 MILIONI 420 MILA EURO. IL PROBLEMA, LO SCRIVE “VARIETY” E' CHE “SPIDER-MAN” VIENE PERCEPITO COME UN PRODOTTO PER FAN E NON COME UN KOLOSSAL DI SUPEREROI, MENTRE “LA SIRENETTA” È UN FILM PER TUTTA LA FAMIGLIA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

spider man – across the spider – verse3

“Spider-Man Across The Spider-Verse”, potente secondo Spider-Man in versione animata, superacclamato dalla critica, vola in tutto il mondo, incassando 120 milioni di dollari in America e 208 globali al suo primo weekend, ma non vola così bene da noi, dove seguitiamo a preferire “La sirenetta”, anche in versione afro-live-musical. E’ così, “Spider-Man” funziona dappertutto, ha incassato anche 17 milioni di dollari in Cina, dove hanno proprio voltato le spalle alla Sirenetta nera, ma non da noi.

la sirenetta

“La sirenetta” di Rob Marshall vince così il suo secondo weekend con 2 milioni 896 mila euro per un totale di 8 milioni 495 mila ieri mentre “Spider-Man Across The Spider-Verse” è secondo con 2 milioni 420 mila euro. Il problema, lo scrive “Variety” a proposito degli incassi di “Spider-Man” in Cina, buoni, ma non così buoni, è che il film viene percepito come un prodotto per fan e non come un nuovo kolossal di supereroi, mentre “La sirenetta” è di fatto un film Disney per tutta la famiglia.

vin diesel fast x

Sul mercato americano “La sirenetta” è secondo con 40 milioni di dollari nel weekend, un totale americano di 186 milioni e globale di 326. Curiosamente, ogni paese avrà i propri gusti, “La sirenetta” ad esempio piace molto più a noi italiani che ai francesi, mentre “Spider-Man” piace di più a loro. Terzo posto per “Fast X” di Louis Leterrier con Vin Diesel con 947 mila euro e un totale di 10,9 milioni di euro. In tutto il mondo “Fast X” è arrivato a 603 milioni di dollari. Di questi 128 vengono dal mercato americano e 124 da quello cinese, dove il film è stato molto amato.

the boogeyman

Quarto posto per “Rapito” di Marco Bellocchio, 454 mila euro, che arriva così al suo primo milione complessivo (1 milione 65 mila euro). Piano piano si sta facendo avanti. Ma ricordiamoci che, come “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, questo weekend nono con 50 mila euro di incasso e un totale di 3, 8 milioni, non sono film, a basso budget. Diciamo tra gli 11 e 12 milioni di budget. Quinto posto in Italia per l’horror “The Boogey Man” con 388 mila euro. IN America è terzo con 12, 3 milioni di dollari per un totale globale di 20. Al sesto posto troviamo “I guardiani della Galassia vol. 3” di James Gunn con 243 mila euro e in totale di 10, 7 milioni di euro.

spider man – across the spider – verse1 the boogeyman i guardiani della galassia vol 3 i guardiani della galassia vol. 3. i guardiani della galassia vol 3 I GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 - ROCKET the boogeyman i guardiani della galassia vol 3 the boogeyman the boogeyman spider man – across the spider – verse6 rapito di marco bellocchio 9 rapito di marco bellocchio 6 rapito di marco bellocchio 7 rapito di marco bellocchio spider man – across the spider – verse4 vin diesel fast x jason momoa fast x la sirenetta remake fast x 5 fast x 7 la sirenetta la sirenetta la sirenetta spider man – across the spider – verse5 spider man – across the spider – verse2