Marco Giusti per Dagospia

Malgrado le partite almeno ieri è tornato un po’ di pubblico al cinema. Non si può stare chiusi tutto il giorno a casa sdraiati sul divano. E “Strange World”, il cartoon Disney col protagonista mezzo afro-americano e tutto gay, che aveva iniziato disastrosamente la settimana di Thanksgiving, forte di 471 sale, tante vero?, riesce a piazzarsi al secondo posto.

Del resto, il sabato e la domenica i bambini si dovranno pur portare al cinema e l’unico film per loro, tra il sanguinolento “The Menu” e il cannibale “Bones and All”, era appunto questo, anche se qualche genitore all’antica avrà storto il naso mentre i più neanche se ne saranno accorti.

Ovviamente ieri “Black Panther: Wakanda Forever” era ancora primo con 272 mila euro, 35.150 spettatori in 328 sale, 107 a sala, con un totale di 7 milioni 320 mila euro. Secondo “Strange World” con 239 mila euro, 36 mila spettatori in 471 sale, cioè 76 a sala, per un totale di 350 mila euro. Niente per un film da 200 milioni di dollari della Disney.

“Bones and All” di Luca Guadagnino scivola al terzo posto con 186 mila euro, 25.363 spettatori in 394 sale, 64 a sala, per un totale di 443 mila euro. Quarto posto per “The Menu” di Mark Mylod con Anya Taylor Joy e Ralph Fiennes, 174 mila euro, 18.984 spettatori in 236 sale, 65 a sala, per un totale di 1 milione 162 mila.

Quinto posto per l’horror “Gli occhi del diavolo”, 142 mila euro, 18.984 spettatori in 236 sale, 80 a sala, con un totale di 240 mila euro. Seguono “Diabolik Ginko all’attacco” dei Manetti Bros, 120 mila euro, 16 mila spettatori in 420 sale, un. Boato, cioè 40 spettatori a sala, con un totale di 877 mila euro. Poco.

Decisamente peggio la commedia natalizia romana “Il principe di Roma” di Edoardo Falcone con Marco Giallini, 88 mila euro, 53 spettatori a sala (sono 230), per un totale di 603 mila euro. Ottavo “La stranezza” di Roberto Andò con Ficarra e Picone, che fanno la differenza, 69 mila euro, 53 spettatori a sala, ma sono ormai 183, con un totale di quasi 5 milioni di euro.

Disastro per il film di Russell Crowe, “Poker Face”, nono con 54 mila euro, 42 spettatori a sala (176), con un totale di 83 mila euro. Al 17° posto troviamo il bel film sull’immigrazione “Tori e Lokita” dei Dardenne, che consiglio fortemente a Salvini e Piantedosi, 11 mila euro, 34 spettatori a sala, con un totale di 17 mila euro. Al 21° posto l’ultrarealistico palermitano prodotto e scritto da Ficarra e Picone “Spaccaossa” di e con Vincenzo Pirrotta e Selene Caramazza, 5 mila euro, 856 spettatori in 43 sale con un totale di 14 mila euro. E’ andata così.

