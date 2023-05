CIAK, MI GIRA - MENTRE IL MONDO AFFRONTA LA SOSTITUZIONE ETNICA TRA PINO INSEGNO E FLAVIO INSINNA, AL CINEMA SI VANNO A VEDERE SOLO I KOLOSSAL AMERICANI. “I GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3” IERI INCASSAVA QUASI UN MILIONE DI EURO. LO SEGUE, GRAZIE AL TEMPO CATTIVO E AI BAMBINI CHE NON SAI PIÙ DOVE PORTARLI, “SUPER MARIO BROS” CON 154 MILA EURO. SALE AL TERZO POSTO GRAZIE AL PUBBLICO DEI SETTANTENNI, “LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO” DI PUPI AVATI. SCENDE AL SESTO “IL SOL DELL’AVVENIRE” DI NANNI MORETTI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

I GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 - ROCKET

Mentre giornalisti, critici, e tutto il mondo del cinema internazionale si stanno dannando per prenotare i biglietti in sala a Cannes con il booking on-line che ti obbliga a svegliarti alle 6 e mezzo, farti un caffè, e cercare di entrare in un sistema che non è così accessibile, sono stato un’ora per fare due biglietti…, mentre il mondo della Rai sta affrontando la sostituzione etnica tra Pino Insegno e Flavio Insinna, Monica Setta e Serena Bortone, Luca Barbareschi e Corrado Augias, al cinema si vanno a vedere solo i kolossal americani.

super mario bros il film. 9

“I Guardiani della Galassia vol. 3” ieri incassava quasi un milione di euro nelle nostre sale, 929 mila euro, con 117 mila spettatori in 516 sale, 228 a sala!, e un totale di 7, 2 milioni di euro. In tutto il mondo i Guardiani segna l’incassuccio di 400 milioni.

Lo segue ieri, grazie al tempo cattivo e ai bambini che non sai più dove portarli, “Super Mario Bros – Il film” con 154 mila euro, 20.727 spettatori in 265 sale, cioè 78 a sala, e un totale di 19, 6 milioni.

la quattordicesima domenica del tempo ordinario 8

Sale al terzo posto grazie al pubblico dei settantenni, ma con solo 91 mila euro di incasso e 13.401 spettatori sostenuti da 304 sale, cioè 44 a sala, “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” di Pupi Avati con Gabriele Lavia e Edwige Fenech, sempre divina, che non riesce a chiudere la doccia del bagno e ci concede solo la visione dei piedi. Meglio che niente. Il totale, malgrado le 304 sale, è un disastroso 455 mila euro.

BOOK CLUB 2

Supera però il rivale “Book Club 2”, commedia per anziane signore con Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen e Mary Steenburgen in vacanza in Italia pronte alle battute sporche peggio der Monnezza, 87.347 euro, 12.431 spettatori in 346 sale, cioè 35 a sala, e un totale di 144 mila euro.

Quinto posto per il potente anime giapponese “The First Slam Dunk”, 87.071 euro, 10.410 spettatori e un totale di 279 mila euro.

nanni moretti il sol dell avvenire 3

Scende, ahimé, al sesto posto “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti con lo stesso Nanni Moretti che fa Nanni Moretti che pensa al cinema che vorrebbe fare, che discute sul cinema che non vuole fare. Perfetto come bersaglio della nuova cultura di destra e come bandiera della vecchia cultura di sinistra. 83.094 euro, 11.221 spettatori in 249 sale, cioè 45 a sala, più o meno come il film di Avati, unico regista italiano considerato di destra, e un totale di 3, 4 milioni. Lo ritroveremo a Cannes il 24 maggio con il pubblico francese pronto a ridere sulle battute contro la perfida Netflix nemica del cinema.

nanni moretti il sol dell avvenire 2

Tra le nuove uscite troviamo “Love Again” con 68 mila euro, 9.526 spettatori e un totale di 108 mila euro e “La caccia” di Marco Bocci con Laura Chiatti, 13° posto con 25 mila euro di incasso, 3627 spettatori in 134 sale, cioè 27 a sala. Sembra che sia molto bello “L’amore secondo Dalva”, opera prima scritta e diretta dalla regista belga Emmanuelle Nicot culla vita di una ragazzina di 12 anni vittima di abusi, 20° posto con 9.115 euro.

