Marco Giusti per Dagospia

Allora? Siete andati a vedere “Il gladiatore II” di Ridley Scott con Paul Mescal come Lucio e Pedro Pascal come Acacio (e pepe)? Penso proprio di sì. E ci andrete anche oggi. Il pubblico italiano ha sempre adorato i peplum e i film di gladiatori. In una scena si gioca anche a calcio (all’epoca di Caracalla…). Ieri infatti in Italia ha incassato la bellezza di 1 milione 281 mila euro, pari a 158 mila spettatori pronti a vedere il sangue nell’arena, e quei quattro numeri che sapete, il rinoceronte col gladiatore sopra, i cani-scimmia cattivissimi, gli squali dentro il Colosseo. Il totale in tre giorni è di 2 milioni 416 mila euro.

Il successo del “Gladiatore II” distribuito dalla Eagle fa salire anche il loro film italiano, “Il ragazzo dai pantaloni rosa” diretto da Margherita Ferri, che ieri sale a 433 mila euro, 58 mila spettatori per un totale di 2 milioni 413 mila euro. Bene anche l’ultimo film di Clint Eastwood, giovane regista di 94 anni. Infatti “Giurato numero 2” con Nicholas Hoult è terzo con 407 mila euro, 56 mila spettatori e un totale di 642 mila euro.

Mezzo flop per “Uno Rosso” con Dwayne Johnson, kolossal action-comedy da 250 milioni di dollari, quarto con 263 mila euro, 34 mila spettatori e un totale di 1 milione 581 mila euro. In America ha esordito venerdì con 10 milioni di dollari, per un globale di 38 milioni. A fine weekend dovrebbe arrivare a 30 milioni. Ma per un film dal budget così imponente è un flop mostruoso.

“Parthenope” di Paolo Sorrentino con Celeste Dalla Porta finisce così al quinto posto con un decoroso incasso da 169 mila euro, 21 mila spettatori, per un totale di 6 milioni 850 mila euro. E’ il quinto incasso stagionale. “Berlinguer: La grande ambizione” di Andrea Segre con Elio Germano è sesto con soli 200 mila euro in meno di “Parthenope” (169.625 contro 169.455) ma con più spettatori, 23 mila, per un totale di 2 milioni 873 mila euro. Direi bene.

“The Substance” di Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley mantiene anche ieri il settimo posto con 124 mila euro, 15 mila spettatori e un totale di 2 milioni 111 mila euro. Credo che venga visto come un horror (lo è solo nella parte finale, più grottesca però che horror) e non per una sorta di commedia faustiana. “Venom3” è nono con 98 mila euro, 12 mila spettatori e un totale di 7 milioni 105 mila euro che lo posiziona come quarto incasso stagionale. Ma l’arrivo di “Gladiator II” cambierà le cose.

