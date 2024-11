CIAK, MI GIRA – IL PUBBLICO ITALIANO STA TORNANDO AL CINEMA. TUTTI A VEDERE QUELLA CAFONATA DI “IL GLADIATORE II” DI RIDLEY SCOTT, CON PAUL MESCAL COME LUCIO E PEDRO PASCAL COME ACACIO (E PEPE). IERI HA INCASSATO LA BELLEZZA DI 382 MILA EURO CON 56 MILA SPETTATORI – MI STUPISCE IL SECONDO POSTO DI “IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA”. TERZO POSTO PER LA RIEDIZIONE DI “PULP FICTION” DI QUENTIN TARANTINO, A TRENT’ANNI DALL’USCITA… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il gladiatore ii

Anche in una giornatina moscia come ieri il pubblico italiano sta tornando al cinema. Bene. Stanchi di Travaglio, Sechi e Lilli Gruber, di infiniti dibattiti su chi è fascista e no, su cosa sia il patriarcato, tutti a vedere quella cafonata di “Il gladiatore II” di Ridley Scott con Paul Mescal come Lucio e Pedro Pascal come Acacio (e pepe) e dove ci si danno gli appuntamenti alla porta di Roma, che è proprio una porta con la lupa sopra in mezzo al nulla come nelle barzellette delle elementari e che fa molto Ikea.

Ieri ha infatti incassato la bellezza di 382 mila euro con 56 mila spettatori per un totale di 4 milioni 749 mila euro. Mi stupisce parecchio il secondo posto di “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri, secondo a poca distanza, 292 mila euro, 49 mila spettatori per un totale di 3 milioni 827 mila euro. E’ il trionfo della Eagle che distribuisce tutti e due i film.

il ragazzo dai pantaloni rosa 4

Terzo posto per la riedizione di “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino a trent’anni dall’uscita, 146 mila euro, 20 mila spettatori e un totale di 366 mila euro. “Giurato numero 2”, il bellissimo ultimo film di Clint Eastwood, 94 anni, con Nicholas Hoult e Toni Colette, è quarto con 129 mila euro, 21 mila spettatori e un totale di 1 milione 388 mila euro.

“Berlinguer: la grande ambizione” di Andrea Segre con Elio Germano con la parrucca è quinto con 50 mila euro, 8 mila spettatori e un totale di 3 milioni 205 mila euro. Segno che il pubblico è ancora interessato a un personaggio forte e popolare come era Berlinguer.

Il documentario “One Direction: This Is Us” è sesto con 47 mila euro e un totale di 141 mila euro. Stessa cifra per “Parthenope”, che ha però 7 mila spettatori e un totale di 7 milioni 150 mila euro al quinto posto della classifica stagionale dei film più visti in Italia. Oggi hanno fatto uscire il trailer e il manifesto per l’uscita americana.

uma thurman pulp fiction

In rete trovate anche i nuovi manifesti di “Queer” di Luca Guadagnino che uscirà il 27 novembre in America. Guadagnino ha ben due film candidabili, “Queer”, che dovrebbe facilmente ottenere la nomination almeno per Daniel Craig e “Challengers”, che punta molto sulla nomination per Zendaya protagonista.

Avrete capito che siamo in piena campagna Oscar 25. Anche “The Substance” di Coralie Fargeat lancia le sue due protagoniste sulle pagine di “Variety”, Demi Moore e Margaret Qualley. Per Demi Moore si tratta di uno strepitoso ritorno al successo.

il ragazzo dai pantaloni rosa 7 john travolta samuel l. jackson pulp fiction il gladiatore ii 16 denzel washington