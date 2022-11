CIAK, MI GIRA - NEMMENO L’EVENTO DEL LIVE ROMANO DI VASCO RIESCE A SCALFIRE IL SUCCESSO DI “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER”, CHE IERI INCASSA ALTRI 259 MILA EURO, PORTANDO AL CINEMA 37.251 SPETTATORI IN 376 SALE PER UN TOTALE DI 4 MILIONI 410 MILA EURO. VASCO È SECONDO CON 138 MILA EURO, 10 MILA SPETTATORI IN 246 SALE. TERZO, PUR SE MOLTO DISTANZIATO, “LA STRANEZZA” DI ROBERTO ANDÒ CON TONI SERVILLO PIRANDELLIZZATO - INCREDIBILMENTE TORNA A GALLA “DANTE” DI PUPI AVATI, AL SETTIMO POSTO, QUINDI PRIMA DI TUTTI I DISASTRATI FILM ITALIANI DELLA SETTIMANA…

Marco Giusti per Dagospia

Nemmeno l’evento del Live romano di Vasco riesce a scalfire il successo di “Black Panther: Wakanda Forever”, che ieri incassa altri 259 mila euro, portando al cinema 37.251 spettatori in 376 sale per un totale di 4 milioni 410 mila euro.

Vasco, con “Vasco -Live Roma Circo Massimo” è secondo con 138 mila euro, 10 mila spettatori in 246 sale. Terzo, pur se molto distanziato, “La stranezza” di Roberto Andò con Toni Servillo pirandellizzato con pizzetto e cappottone e Ficarra e Picone in versione becchini e filodrammatici, con 48 mila euro, 9.227 spettatori e un totale di 4 milioni 241 mila euro, quindi ormai sotto “Black Panther”, ma primo incasso italiano della stagione.

Quarto posto per un altro film evento, "Sword Art Online Progressive The Movie: Scherzo of Deep Night” tratto dal videogioco di Reki Kawahara con 35 mila euro e 3.767 spettatori in 160 sale.

Ritroviamo al quinto posto “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido con Riccardo Scamarcio genio e scopatore, un film che non è mai davvero decollato, ma ha comunque funzionato all’ombra de “La stranezza”. Ieri ha incassato 34 mila euro per un totale di 1, 4 milioni.

Sesto posto per “Il piacere è tutto mio” con Emma Thompson sessantenne con un ragazzo escort che riprende le gioie del sesso, 24 mila euro, 4053 spettatori e un totale di 332 mila euro.

Incredibilmente “Dante” di Pupi Avati torna a galla ieri al settimo posto, quindi prima di tutti i disastrati film italiani della settimana, con 13 mila euro, 2991 spettatori in 27 sale, cioè 110 spettatori a sala per un totale di 1, 6.

L’horror “Piove” di Paolo Strippoli e il bellico satirico “War – La guerra desiderata” di Gianni Zanasi con Edoardo Leo e Miriam Leone, viaggiavano ieri con poco più di 5 mila euro di incasso, avevano a sala il primo 27 spettatori e il secondo solo 4!

Tutto questo non è di buon auspicio per l’arrivo, questo giovedì, di un’altra infornata di nuovi film, ben nove, cinque italiani e quattro internazionali. Tra i film italiani abbiamo il secondo Diabolik, “Diabolik – Ginko all’attacco” diretto dai Manetti con Giacomo Gianniotti al posto di Luca Marinelli come Diabolik, Miriam Leone come Eva, Valerio Mastandrea come Ginko e Monica Bellucci, la commedia romana natalizia “Il principe di Roma” di Edoardo Falcone con Marco Giallini che fa una sorta di Scrooge-Marchese del Grillo alle prese con tre fantasmi che gli riveleranno gli sbagli della sua vita, il reality natalizio “The Christmas Show” di Alberto Ferrari con Raoul Bova, Serena Autieri, Ornella Muti, Francesco Pannofino, Greg, Tullio Solenghi, il più piccolo, ma molto interessante “Notte fantasma” di Fulvio Risuleo con Edoardo Pesce poliziotto romano violento e Yothin Clavenzani che è un po’ la sua vittima e “Princess” di Roberto De Paolis, ritratto di una prostituta nigeriana costretta a battere dalle parti di Ostia e dei suoi clienti.

Tra i film non italiani arrivano “Incroci sentimentali” di Claire Denis con Juliette Binoche stretta tra due uomini, Vincent Lindon e Grégoire Colin, il reality-horror “The Menu” di Mark Mylod con Ralph Fiennes, Anya Taylor Joy e Nicholas Hoult, la commedia “La Signora Harris va a Parigi” di Anthony Fabian con Lesley Manville, Isabelle Huppert, e “Belle e Sebastien – Next Generation”.

