CIAK, MI GIRA - LA NOTIZIA È CHE HA ESORDITO IERI “ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO”, REMAKE, ANZI REBOOT DEL VECCHIO SUCCESSO DI BUD SPENCER E TERENCE HILL CON, AL LORO POSTO, EDOARDO PESCE E ALESSANDRO ROJA E LA PARTECIPAZIONE SPECIALE DI CHRISTIAN DE SICA E UN RUOLO DA CO-PROTAGONISTA PER ALESSANDRA MASTRONARDI. UN SUCCESSO? BEH, UN DISASTRO. 10 MILA EURO CON 186 SALE FA 50 EURO A SALA. 5-6 SPETTATORI A SALA, INSOMMA…

the batman 5

Marco Giusti per Dagospia

Qualcuno ci va ancora al cinema? Vediamo i risultati di ieri. “The Batman” di Matt Reeves con Robert Pattinson sempre primo con 90 mila euro e un totalone di 8, 6 milioni di euro.

miriam leone pierfrancesco favino corro da te

“Corro da te”, commedia sentimentale con disabilità diretto da Riccardo Milani con la coppia Favino-Leone secondo con 77 mila euro e un totale di 886 mila euro. “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson, molto piaciuto ai cinematografari e ai cinefili italiani, ma che, leggo, ha sollevato molte proposte tra le comunità asiatiche americane, è terzo con 61 mila euro e un totale di 600 mila euro.

licorice pizza

Quarto è “Moonfall” di Roland Emmerich con la luna che sta per caderci addosso e Halle Berry che farà il tutto per tutto per salvarci la pelle, 23 mila euro con un totale di 346 mila euro.

MOONFALL

Ma la notizia è che ha esordito ieri “Altrimenti ci arrabbiamo”, remake, anzi reboot del vecchio successo di Bud Spencer e Terence Hill con, al loro posto, Edoardo Pesce e Alessandro Roja e la partecipazione speciale di Christian de Sica e un ruolo da co-protagonista per Alessandra Mastronardi. Un successo? Beh, un disastro. 10 mila euro con 186 sale fa 50 euro a sala. 5-6 spettatori a sala, insomma.

edoardo pesce alessandro roja altrimenti ci arrabbiamo

Dice Ciro Ippolito che potevamo almeno cambiare il nome ai protagonisti, come ai vecchi tempi, Edward Fish e Alexander Rojo. Mah… Il trailer, però, non era male. Ma capisco che i fan di Bud e Terence, quelli che rivedono i loro film come se andassero a messa, non potranno che odiare il remake.

alessandra mastronardi altrimenti ci arrabbiamo

Leggo su twitter una pioggia di proteste e di insulti. C’è chi scrive di “non andare a vedere il remake, reboot o quello che è… Offendereste quei mostri sacri di Bud e Terence. Anzi, rivedetevi il loro film gratis su Youtube”. E anche “Finiamola di rovinare film perché non avete una cazzo di idea nuova!”. Ecco.

il film spencer 5

Oggi, per vostra fortuna, avete in sala anche l’ottimo “Spencer” di Pablo Larrain con Kristen Stewart pronto per la serata degli Oscar. Non solo.

Perché da ieri ho visto che in streaming avete altri due film da Oscar 2022 freschi freschi.

gli occhi di tammy faye 2

“Gli occhi di Tammy Faye” di Michael Showalter con Jessica Chastain e Andrew Garfield, candidato per la Chastain e il trucco e parrucco, su Disney+ e su Amazon (pagando) e “King Richard” con Will Smith, candidato per ben sei Oscar, compreso il miglior protagonista, la non protagonista, il montaggio, la sceneggiatura, su Amazon (pagando). Quindi potete divertirvi. Se vi va…

alessandro roja edoardo pesce altrimenti ci arrabbiamo gli occhi di tammy faye gli occhi di tammy faye alessandro roja edoardo pesce altrimenti ci arrabbiamo altrimenti ci arrabbiamo alessandro roja edoardo pesce altrimenti ci arrabbiamo 2 edoardo pesce alessandro roja altrimenti ci arrabbiamo il film spencer 12 il film spencer 13 il film spencer 3 il film spencer 4 altrimenti ci arrabbiamo pilar fogliati pierfrancesco favino corro da te licorice pizza MOONFALL licorice pizza miriam leone pierfrancesco favino corro da te