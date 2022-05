CIAK, MI GIRA! - LA NOVITÀ È CHE “NOSTALGIA” DI MARIO MARTONE STA FUNZIONANDO, VISTO CHE IERI, AL SECONDO POSTO DIETRO A “TOP GUN: MAVERICK”, HA INCASSATO 42 MILA EURO CON 7.439 SPETTATORI CON UN TOTALE DI 504 MILA EURO. DOVREBBE ARRIVARE CON FACILITÀ A UN MILIONE DI EURO. COSA CHE, DI QUESTI TEMPI, RISULTA QUASI UN SUCCESSO – A CANNES SI È VENDUTO E COMPRATO PARECCHIO, FILM DI QUALITÀ O MENO, OLTRE OGNI ASPETTATIVA. LA MOLTIPLICAZIONE DELLE PIATTAFORME TRASFORMA IL CINEMA IN UN'ATTIVITÀ DI GRANDE INTERESSE. CERTO, MA IN SALA POI CHI CI VA?… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

PIERFRANCESCO FAVINO IN NOSTALGIA DI MARIO MARTONE

La novità è che “Nostalgia” di Mario Martone, distribuito da Medusa, con un numero di sale magari eccessivo, ora ridotto a 317, sta funzionando, visto che ieri, al secondo posto dietro ai 296 mila euro di “Top Gun: Maverick”, ha incassato 42 mila euro con 7.439 spettatori con un totale di 504 mila euro.

Inutile dire che dovrebbe arrivare con facilità, magari con un caldo meno asfissiante, a un milione di euro. Cosa che, di questi tempi, risulta quasi un successo.

Tom Cruise in Top Gun Maverick 2

Terzo posto per “Doctor Strange nel Multiverso della follia” con 36 mila euro e un totale di 13 milioni di euro e quarto posto per la prima parte di “Esterno notte” di Marco Bellocchio, distribuita da Lucky Red, 10 mila euro con un totale di 380 mila euro.

Ma, visto che il film è diviso in due parti di tre ore l’una, quindi con meno spettacoli, e la seconda uscirà il 9 giugno, non è affatto male e sarà comunque un incasso che andrà raddoppiato, visto che gli spettatori della prima parte si vedranno con grande probabilità anche la seconda parte.

WOODY HARRELSON - TRIANGLE OF SADNESS

Ma la novità, che si era percepita già al Marché di Cannes e tornando a casa risulta chiara, è che, malgrado questi risultati delle sale italiane non proprio confortanti, si è venduto e comprato parecchio, film di qualità o meno, oltre ogni aspettativa, perché sono triplicate, quadruplicate le offerte dello streaming. Alla faccia dell’uscita in sala, ovviamente.

99 moons 3

Solo per parlare di distributori italiani, vedo che Teodora si è comprata il film vincitore di Cannes, la commedia grottesca “Triangle of Sadness” di Ruben Ostlund con Woody Harrelson, il drammatico realistico “Un beau matin” di Mia Hansen Love con Léa Seydoux soldatino alle prese con un padre malato e un amore sbagliato, il poliziesco “La nuit du 12” di Dominick Moll, “Un petit frére” di Léonor Sérraille, “Dalva” di Emmanuelle Nicot, l’erotico svizzero parecchio spinto “99 Moons” di Jan Gassman.

tori e lokita 3

Lucky Red invece si è assicurata “Decision to leave” di Park Chan Wook, noir sofisticatissimo amato da tutti i critici, il nuovo film di Hirokazu Kore Eda “Broker”, “Close” di Lukas Dohnt, vincitore del Gran Premio della Giuria, l’ultimo film dei Dardenne, “Tori et Lokita”, e l’ultimo di Valeria Bruni Tedeschi, “Les Amandiers”, dedicato alla generazione di attori cresciuta nella scuola di Patrice Chéreau.

decision to leave

Bim invece si è comprato il rumeno “RMN” di Christian Mungiu, un po’ lungo, ma preciso per capire la situazione esplosiva e xenofoba dell’est europeo, e l’ottimo “Corsage” di Marie Kreutzer, ritratto femminista della principessa Sissi quarantenne interpretata da Vicky Kripes, un film che al Marché tutti volevano comprare.

tommaso ragno in nostalgia di mario martone

I Wonder, che l’anno scorso aveva acquistato il film vincitore, “Titane” di Julia Ducournau e “Annette” di Léos Carax, può vantare l’acquisto di “Eo” di Jerzy Skolimowski, Gan Premio dela Giuria, dell’iraniano superfemminista “Leila’s Brothers” di Saeed Roustaee, e di ben tre opere prime premiatissime nella sezione Un Certain Regard, “Les pires”, di Lisa Akoka e Romain Gueret, il rumeno “Metronom” di Alexandre Belcu, dedicato alla vita ai tempi di Ceaesescu, e “Rodeo”, di Lola Quivoron con Julie Ledru nel ruolo di una motociclista, premio Coup de coeur.

the natural history of destruction

Non so se qualche distributore italiano si sia comprato “The Silent Twins” di Agniezska Smoczynska o “The Stranger” di Thomas Wright o “Aftersun” di Charlotte Wells o l’incredibile documentario di Sergei Loznitsa “The Natural History of destruction”, “Holy Spider” di Ali Abbasi, tutti film molto amati e molto richiesti qualche giorno fa.

leilas brothers

Ma la notizia clamorosa che riportava Variety era dell’interesse di Wall Street per i film indipendenti, che riporta il cinema e chi lo fa parecchio avanti rispetto all’inizio della pandemia. E’ evidente che la moltiplicazione delle piattaforme trasforma il cinema in un’attività di grande interesse per tutti. Certo, al cinema, poi chi ci va?

pierfrancesco favino nostalgia di mario martone

Tom Cruise in Top Gun Maverick

99 moons 1 harris dickinson triangle of sadness 99 moons 2 i fratelli dardenne

il cast di nostalgia a cannes