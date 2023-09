CIAK, MI GIRA - IL POTENTE HORROR GIOVANILE AUSTRALIANO "TALK TO ME" È SUBITO PRIMO AL SUO ESORDIO IN SALA. SEGNO CHE IL PUBBLICO CHE FA LA DIFFERENZA IN SALA È QUELLO DEI RAGAZZI E CHE I GENERI PIÙ GRADITI SONO MYSTERY E HORROR. IERI HA INCASSATO 110 MILA EURO, UN PO' DI PIÙ DEL SOPORIFERO "ASSASSINIO A VENEZIA", SECONDO CON 103 MILA EURO - TERZO POSTO, AL SUO ESORDIO, PER "ASTEROID CITY" IN FONDO UNA VERSIONE DA FESTIVAL DI "BARBIE" CHE È PIACIUTA PIÙ ALLA CRITICA CHE AGLI SPETTATORI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

talk to me

Il potente horror giovanile australiano "Talk to Me" diretto dai fratelli Danny e Michael Philippou, due youtubber, con Sophie Wilde, Miranda Otto e Zoe Terakes è subito primo al suo esordio in sala. Segno che il pubblico che fa la differenza in sala è quello dei ragazzi e che i generi più graditi sono mystery e horror. Salutato anche dalla critica con voti altissimi, "Talk to Me" ha una storia abbastanza tradizionale, ma sembra che ti tenga inchiodato sulla sedia dalla paura. Brrr... Ieri ha incassato 110 mila euro, niente de che..., portando al cinema 15 mila spettatori.

asteroid city di wes anderson 5

Un po' di più del soporifero "Assassinio a Venezia", ieri secondo con 103 mila euro, 14 mila spettatori e un totale di 5,5 milioni. Terzo posto, al suo esordio, per "Asteroid City" di Wes Anderson, in fondo una versione da festival di "Barbie", coloratissima e zuccherosa favoletta anni 50 che in America è piaciuta più alla critica che agli spettatori. Con 86 mila euro e 12 mila spettatori ha però battuto il più ricco "The Creator", fantascientifico con umani contro robot diretto da Garreth Edwards con John David Washington e Gemma Chan, 66 mila euro e 9 mila spettatori. Poco per un giocattolo da 80 milioni di dollari.

the palace di roman polanski

Quinto posto per il cartone animato canadese "Paw Patrol: Il Super Film", 42.236 euro, che supera di poco il nostro "Io capitano" di Matteo Garrone, sesto con 42.050 e un totale di 2 milioni 141 mila euro. Ma grazie al passaparola, alla faccia di Meloni e Salvini, nel week end si dovrebbe riprendere e salire in classifica. Di fatto è il solo film italiano che stia piacendo al nostro pubblico. Vedo che la commedia volgaruccia ma divertente "The Palace" di un Roman Polanski che si crede Neri Parenti è decima con 21 mila euro.

