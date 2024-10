CIAK, MI GIRA! - PER QUANTA PAURA POSSA FARE “SMILE 2, “IL ROBOT SELVAGGIO” LO HA BATTUTO DI BRUTTO: 668 MILA EURO, 91 MILA SPETTATORI - "MEGALOPOLIS" DI FRANCIS COPPOLA IN ITALIA È TERZO CON 236 MILA EURO, 31 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI 516 MILA EURO - MEZZO FLOP PER LA COMMEDIA DI GIAMPAOLO MORELLI “L’AMORE E ALTRE SEGHE MENTALI”...

Marco Giusti per Dagospia

IL ROBOT SELVAGGIO

Col sabato e la domenica i film per ragazzini, soprattutto i film animati americani, superano regolarmente i gli horror. Per quanta paura possa fare “Smile2”, vedo che ieri, sabato, “Il robot selvaggio” della Dreamworks, favola ecologista con animali e un robot femmina, che speravo un filo più interessante come storia, lo ha battuto di brutto. 668 mila euro, 91 mila spettatori e un totale di 2 milioni 893 mila euro. In America sta per arrivare ai 100 milioni di dollari. “Smile2” di Parker Finn con Naomi Scorr è secondo con 491 mila euro, 57 mila spettatori e un totale di 854 mila euro.

In America, al primo giorno ha incassato la bellezza di 9, 4 milioni di dollari e viaggia sui 23 milioni totali nel primo weekend. Visto che ne è costati 28 di budget, diciamo che è già un grosso affare. “Megalopolis” di Francis Coppola, che non è un affare, in Italia è terzo con 236 mila euro, 31 mila spettatori e un totale di 516 mila euro. In America, dove è stato tolto dalle sale, ahi, si è fermato a 7 milioni di dollari, 11 globali. Con un budget di 120 milioni di dollari.

smile 2 1

Quarto posto per un altro flop della stagione, “Joker: Folie a deux” di Tod Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, 214 mila euro, 25 mila spettatori e un totale di 7 milioni 316 mila euro. Si calcola, scrive “Variety”, che il film, alla fine del suo passaggio in sala, avrà fatto perdere alla Warner Bros tra i 150 e i 200 milioni di dollari. Anche peggio di “Megalopolis”. Che botta! “Iddu” di Piazza e Grassadonia con Elio Germano e Toni Servillo è quinto con 206 mila euro, 27 mila spettatori e un totale di 1 milione 430, mentre “Vermiglio” di Maura Delpero è sesto con 81 mila euro, 11 mila spettatori e un totale di quasi 2 milioni di euro (1.937).

megalopolis 5

Mezzo flop per la commedia di Giampaolo Morelli “L’amore e altre seghe mentali”, 80 mila euro, 10 mila spettatori un totale di 125 mila euro. Ottavo posto per “The Apprentice – Alle origini di Trump” di Ali Abbasi con Sebastian Stan e Jeremy Strong, 63 mila euro, 8 mila spettatori e un totale di 107. Vi segnalo che il bellissimo film indiano premiato a Cannes “All We Immagine As Light” diretto da Payal Kapadia è decimo con 31 mila euro, 4.459 spettatori, e un totale di 126 mila euro.

IL ROBOT SELVAGGIO smile 2 3 smile 2 4 smile 2 2

megalopolis 3 megalopolis 4 megalopolis 2

IL ROBOT SELVAGGIO IL ROBOT SELVAGGIO IL ROBOT SELVAGGIO