Marco Giusti per Dagospia

Mentre gli americani sono rimasti con la bocca spalancata di fronte al primo incontro Trump-Biden, e gli italiani scoprono grazie a Fanpage che la gioventù meloniana fascista è fascista (che altro avrebbe potuto essere?), in sala “Inside Out 2” della Pixar continua il suo felice percorso in tutto il mondo. Ieri in Italia era super-primo con 1 milione 422 mila euro, portando al cinema 197 mila ragazzine in 506 sale per un totale di 24 milioni 569 mila euro. In America è arrivato al totale di 400 milioni di dollari precisi che diventano 835 milioni con i mercati internazionali. Ha staccato di oltre 100 milioni di dollari “Dune Parte 2” e di quasi 300 “GodzillaXKong: The New Empire”.

Al suo primo giorno in sala “A Quiet Place. Giorno 1”, diretto da Michael Sarnoski con Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Woldd, Djimon Hounsou, ottimo sequel , molto amato dalla critica americana, della saga iniziata da John Krasinski e Emily Blunt, incassa da noi 79 mila euro portando al cinema 11 mila spettatori in 300 sale. Non è un grande incasso. Spinge sempre più giù “Bad Boys 4” con Will Smith e Martion Lawrence, terzo con 30 mila euro, 4 mila spettatori e un totale di 1, 8 milioni.

E’ una new entry anche il divertentissimo “Hit Man” diretto da Richard Linklater con Glenn Powell, una star dopo “Tutti tranne te”, e la bellissima Adria Arjona, quarto con 15 mila dollari, 2.466 spettatori in 211 sale. Al quinto posto troviamo il bel film di motociclisti anni ’60 “The Bikeriders” di Jeff Nichols con Austin Butler, Tom Hardy, Norman Reedus e Mike Faist, 13 mila euro e un totale di 418 mila euro. “Les indésirables” di Ladj Ly, regista dello strepitoso “Les misérables”, con Anta Diaw, Alexis Manenti, Aristote Luyindula, è quinto con 12 mila euro e 1.752 spettatori in 7 sale al suo primo giorno di programmazione.

Ma al settimo posto ritroviamo addirittura “Ennio Doris”, il biopic con Massimo Ghini, 7 mila euro, mille spettatori in 6 sale con un totale di 720 mila euro. Nel deserto degli incassi italiani vi segnalo come sono andate le new entries del giovedì. “Shoshana” di Michael Winterbottom con Irina Starshenbaum, Douglas Booth, biopic sulla vita della figlia di uno dei fondatori del Sionismo e sul suo amore con un poliziotto inglese negli anni ’30, è 11° con 4 mila euro, “Il gattopardo” di Luchino Visconti con Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, lanciato per festeggiare i 120 anni della Titanus di Gustavo e Goffredo Lombardo, è 16° con 2.853 euro, 449 spettatori in 88 sale.

“Amen” di Andrea Baroni con Grace Ambrose, Francesca Carrain, Valentina Filippeschi, Silvia D'Amico, storia della crescita di tre sorelle tra religione e anni ’70, è 19° con 2.530 euro, 406 spettatori, l’on the road italiano “Animali randagi” di Maria Tilli, con Giacomo Ferrara e Andrea Lattanzi è 23° con 2.032 euro, 308 spettatori. Un film lanciatissimo sia a Cannes sia agli Oscar come “Quattro figlie”/”Le filles d’Holfa” di Kauther Ben Hania, storia di quattro sorelle tunisine che diventano jihadiste, è 40° con 728 euro, 117 spettatori. Un altro film che molto piacque un anno fa a Cannes vincendo il Premio della Giuria a Un certain regard, il pakistano superqueer “Joyland” di Saim Sadiq, è 74° con 159 euro, 28 spettatori in una sala.

Ma il risultato più sorprendente è quello del documentario sponsorizzato dalla nuova cultura di destra, “Alberto Sordi secret” di Igor Righetti, lontano cugino di Sordi, con Pupi Avati, Rosanna Vaudetti, Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Fioretta Mari, mischione di interviste e scene filmate della vita di Sordi in bianco e nero, 96° posto con 52 euro di incasso, 8 spettatori in 9 sale!

