Marco Giusti per Dagospia

james cameron e sam worthington

Al suo secondo giorno in sala in Italia, il primo senza partite, “Avatar: La via dell’acqua” di James Cameron incassa un milione di euro più o meno preciso e porta al cinema 124.699 spettatori arrivando a un totale, in due giorni di 2 milioni 574 mila euro.

E’ un risultato clamoroso, ma, francamente, pensavamo che, senza calcio, esplodesse. Dal primo giorno cinese, ammesso che i dati siano giusti gli arrivano qualcosa come 17 milioni di dollari che porterebbe a un weekend, cinese, da 120 milioni di dollari e a un totale finale da 360 milioni.

avatar way of water

Altri 17 milioni, intanto, risultano dalle preview americane di ieri. Ma aspettiamo il primo giorno di incassi reali americano. “Variety” scrive che da “Avatar 2”, dai suoi 350 milioni di budget e dai suoi incassi, deve fare al minimo 500-600 milioni nella sua prima settimana e puntare a 2 miliardi di dollari globali, deriva il futuro del cinema in sala.

“Se il film sarà un grande successo come predicono gli analisti, può far rivivere le glorie del cinema, se non funziona, il futuro del cinema sembrerà molto più cupo”. Boh… Peccato che è morto Godard, che aveva previsto la morte del cinema e del socialismo già qualche anno fa con “Film Socialisme” senza bisogno del 3D di Avatar.

IL GATTO CON GLI STIVALI 2

E legandoli, il no-future del cinema e quello del socialismo, aveva già intuito il naufragio culturale anche della forza dell’immagine. Che poi, magari, “Avatar 2” potrà fare anche riempire le sale, ma non sembra proprio aiutare le sale che non lo proiettano. Anzi.

Tutto il resto, almeno da noi, non solo non esiste, ma va pure peggio di qualche giorno fa. Sembra schiacciare senza pietà gli altri film. Il povero “Gatto con gli stivali 2” incassa al secondo posto solo 26 mila euro con 4.239 spettatori per un totale di 2 milioni 76 mila euro. “Vicini di casa” di Paolo Costella con Claudio Bisio e Vittoria Puccini al terzo posto incassano addirittura 12 mila euro portando al cinema 1.946 spettatori con un totale di 1 milione 353 mila euro.

IL CORSETTO DELL IMPERATRICE

“La stranezza” di Roberto Andò con il trio Ficarra-Servillo-Picone risalgono la classifica e ottengono un quarto posto con 8 mila euro di incassi per un totale di 5,3 milioni di euro. Seguono “The Menu” di Mark Mylod con Ralph Fiennes con 7 mila euro e un totale di 1,9 milioni di euro, “Il corsetto dell’imperatrice” di Marie Kreutzer con Vicky Krieps in versione Sissi con 6 mila euro, 1.094 spettatori e un totale di 250 mila euro.

bones and all

Al settimo posto troviamo “Perfetta illusione”, il nuovo film di Pappi Corsicato con Giuseppe Maggio, Carolina Sala e Margherita Vicario con 5 mila euro e 854 spettatori. Chiudono “Chiara” di Susanna Nicchiarelli con 3.649 euro e 711 spettatori e un totale di 110 mila euro e “Bones and All” di Luca Guadagnino con 3.621 euro, 516 spettatori e 1,2 milioni di euro totali. Finiremo tutti, questo Natale e temo anche dopo, a cercare vecchi gloriosi film sulle piattaforme. Per fortuna che non ho buttato i dvd…

