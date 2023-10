CIAK, MI GIRA - TUTTO CAMBIA NELLA CLASSIFICA DEI FILM PIÙ VISTI. DIVENTA PRIMO “ASTEROID CITY”, CON 76 MILA EURO E 11.750 SPETTATORI - SECONDO POSTO PER “IO CAPITANO” CON 71 MILA EURO, 13. 222 SPETTATORI. E’ EVIDENTE CHE HA UNA TENUTA DA FILM DI QUALITÀ INTERNAZIONALE, GRAZIE AL RICHIAMO DELLA CANDIDATURA ALL’OSCAR E AL PASSA PAROLA. LO AIUTA PARECCHIO ANCHE LA POLITICA DEL GOVERNO MELONI, FACENDONE UN FILM ASSOLUTAMENTE BERGOGLIANO E UMANAMENTE IMPORTANTE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

asteroid city 5

Tutto cambia, nella giornata di ieri, nella classifica dei film più visti. Con pochissimo pubblico, però. E si fanno avanti i film da festival e i film d’arte. Così ieri diventa primo “Asteroid City” di Wes Anderson con Scarlett Johansson, Jason Schwartzman e Tom Hanks, con 76 mila euro e 11.750 spettatori, per un totale di 676 mila euro. Un film che sarebbe più “Barbie” di “Barbie”, se “Barbie” non fosse stato il successo che è stato. Rendendo “Asteroid City” un vecchiume per cinefili e adoratori dei marchi Gucci, Prada…

io capitano 6

Secondo posto, e questo ci fa ancor più piacere, per “Io capitano” con 71 mila euro, 13. 222 spettatori, cioè più di “Asteroid City”, con un totale di 2 milioni 600 mila euro. E’ evidente che “Io capitano” ha una tenuta da film di qualità internazionale in crescita, grazie al richiamo della candidatura all’Oscar e al passa parola, che è assolutamente positivo. E lo aiuta parecchio anche la politica del governo Meloni, facendone un film assolutamente bergogliano e umanamente importante. Terzo posto per l’horror australiano marchiato A24 “Talk To Me” dei fratelli Philippou, 69 mila euro, 10 mila spettatori, un totale di 881 mila euro.

the creator

“Assassinio a Venezia” di kenneth Branagh, in una giornata così, non può che scendere, infatti è quarto con 67 mila euro e un totale di 6, 5 milioni. Sale al quinto posto il film d’arte evento “Vermeer – The Greatest Exhibition” della Nexo Digital con 61 mila euro e 6 mila spettatori. In due giorni ha raccolto 102 mila euro. E’ sesto “The Creator”, il fantascientifico diretto da Gareth Edwards con 48 mila euro e un totale 615 mila euro. Di sicuro avrebbe fatto molto di più un paio d’anni fa. E’ il tipico film che ti vedi ormai sulla piattaforma.

the palace di roman polanski

Settimo “Oppenheimer” di Christopher Nolan con 43 mila euro e i suoi affezioni 6 mila spettatori per un totale di 27, 1 milioni di euro. IN tutto ciò il divertente, scombinato, ma diretto benissimo “The Palace” di Roman Polanski con Mickey Rourke con parrucchino è sempre decimo con 19 mila euro e un totalino da 223 mila euro. Credo che il pubblico abbia ormai abbandonato Polanski, i suoi lontani misteri, e la sua voglia di commedia. Aridatece Neri Parenti. Che infatti presenta domani il suo nuovo film, "Volevo un figlio maschio" con Brignano.

assassinio a venezia. 8 oppenheimer 5 assassinio a venezia. 2 Volevo un figlio maschio Volevo un figlio maschio oppenheimer 18 oppenheimer 3 the palace di roman polanski the palace di roman polanski roman polanski john cleese the palace the palace di roman polanski the palace di roman polanski the palace di roman polanski oppenheimer 4 oppenheimer 6 oppenheimer 7 Vermeer – The Greatest Exhibition Vermeer – The Greatest Exhibition Vermeer – The Greatest Exhibition assassinio a venezia. 3 assassinio a venezia. 4 assassinio a venezia. 5 asteroid city 8 the creator talk to me the creator the creator talk to me talk to me asteroid city di wes anderson 3 asteroid city di wes anderson 4 asteroid city di wes anderson 5 Scarlett Johansson in Asteroid City asteroid city 6 io capitano 3 io capitano 2 Matteo Garrone premiato al festival di venezia per io capitano papa francesco riceve matteo garrone e gli attori del film io capitano 6 papa francesco riceve matteo garrone e gli attori del film io capitano 5 papa francesco riceve matteo garrone e gli attori del film io capitano 4 io capitano io capitano 1 io capitano 5 io capitano 4 asteroid city 7