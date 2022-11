CIAK, MI GIRA - USCITI DALL’INFERNALE WEEKEND, “BONES AND ALL” DI LUCA GUADAGNINO CON LA SUA COPPIA DI AMANTI CANNIBALI TIMOTHÉE CHALAMET E TAYLOR RUSSELL TORNA SUBITO IN TESTA, ANCHE SE CON 41 MILA EURO, 6.606 PRESENZE IN 306 SALE, 21 SPETTATORI A SALA, E UN INCASSO TOTALE DI 642 MILA EURO (E 5,8 MILIONI DI DOLLARI GLOBALI). NON DURERÀ TANTO, PROBABILMENTE, PERCHÉ DOPODOMANI ARRIVERANNO IL POTENTE “THE WOMAN KING”, CON VIOLA DAVIS CHE STENDE I CATTIVI MEGLIO DI JOHN WAYNE A RANDELLATE IN TESTA, A “VICINI DI CASA” CON CLAUDIO BISIO E VITTORIA PUCCINI - VIDEO

bones and all

Marco Giusti per Dagospia

Usciti dall’infernale weekend, “Bones and All” di Luca Guadagnino con la sua coppia di amanti cannibali Timothée Chalamet e Taylor Russell torna subito in testa, anche se con 41 mila euro, 6.606 presenze in 306 sale, 21 spettatori a sala, e un incasso totale di 642 mila euro (e 5,8 milioni di dollari globali).

the woman king 3

Non durerà tanto questo primo posto, probabilmente, perché dopodomani arriveranno i nuovi film della settimana, dal potente “The Woman King” con Viola Davis che stende i cattivi meglio di John Wayne a randellate in testa a “Vicini di casa” con Claudio Bisio e Vittoria Puccini che invitano la coppia di scambisti Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini. Sarà guerra.

CLAUDIO BISIO VITTORIA PUCCINI - VICINI DI CASA

Al secondo posto “Black Panther: Wakanda Forever” con le sue femmine guerriere agguerritissime, ma non avete visto quelle di “The Woman King”, 35 mila euro, 5131 spettatori in 238 sale, 21 spettatori a sala anche qui, e un totalone di 7, 5 milioni di euro, che diventano 676 milioni globali.

“The Menu” di Mark Mylod con Ralph Fiennes che cucina e sparecchia è terzo con 31 mila euro, 4756 spettatori con 252 sale, 18 a sala, un totale di 1, 3 alla sua seconda settimana (33 milioni globali). Quarto l’horror “Gli occhi del diavolo” con 24 mila euro, ancora in 199 sale, con un totale di 362 mila euro.

black panther wakanda forever 22

I due documentari in uscita ieri, “Botticelli Firenze La nascita di Venere” e “Franco Battiato La voce del padrone” si sono classificati quinto e sesto con 23 mila euro il primo, 201 sale, e 22 mila euro il secondo, 161 sale. “Strange World”, il kolossal della Disney che ha floppato in tutto il mondo, scivola dal primo posto di domenica al settimo posto con 18 mila euro, ancora in 304 sale, per un totale di 661 mila euro. Ahi! Globalmente è arrivato a 28 milioni di dollari, ma con un budget di 200 milioni non è certo un successo.

anya taylor jor. the menu

“Diabolik Ginko all’attacco” dei Manetti bros con il nuovo Diabolik è ottavo con 15 mila euro, 2602 spettatori in 262 sale, cioè 9 a sala. Sembra che sia arrivato a 1 milione e 200 mila euro il film Netflix “Glass Onion: A Knives Out Mystery” con Daniel Craig, ma non si può dire.

Decimo posto al suo esordio per l’eroico documentario sulla Sampdoria, “La bella stagione” diretto da Marco Ponti e presentato in questi giorni a Torino, 12 mila euro. Stesso incasso, all’11° posto, per “La stranezza” di Roberto Andò con Ficarra-Servillo-Picone, 1487 spettatori arrivato a 5 milioni di euro. Massimo successo stagionale del cinema italiano.

