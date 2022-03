CIAK, MI GIRA - A VEDERE GLI INCASSI, GLI OSCAR, ALMENO IN ITALIA, POSSONO CHIUDERE. I DIVANISTI SONO TUTTI SDRAIATI PER VEDERE LA SECONDA STAGIONE DI “BRIDGERTON” – QUEL POCO PUBBLICO RIMASTO AL CINEMA SI È DIVISO TRA “THE BATMAN” E “CORRO DA TE”. I DUE FILM APPENA USCITI IN ODOR DI STATUETTA, “SPENCER” E “LICORICE PIZZA”, SONO AL TERZO E AL QUARTO POSTO – AL NONO RIMANGONO FRIZZATI I NUOVI BUD& TERENCE, EDOARDO PESCE E ALESSANDRO ROJA, IN “ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO”. INUTILE CHE VI DICA COSA DICONO I SOCIAL DEL FILM - VIDEO

simone ashley jonathan bailey bridgerton seconda stagione.

Marco Giusti per Dagospia

Pronti per l’Oscar di domenica notte? Beh, a vedere gli incassi di ieri, gli Oscar, almeno in Italia, possono chiudere.

Il pubblico divanista è già tutto sdraiato per vedere la seconda stagione di “Bridgerton”, un filo deludente per i fan del bonazzo René-Jean Page, almeno a vedere la prima puntata.

rene jean page bridgerton

Ma gli 85 milioni di spettatori che hanno visto palpitando la prima stagione non si faranno certo intimidire dalla prima puntata.

Insomma, quel poco pubblico rimasto al cinema si è diviso tra “The Batman”, ieri a 108 mila euro (totale 8, 8 milioni) e “Corro da te”, 87 mila euro (totale 1 milione).

I due film appena usciti in odor di Oscar sono al terzo e al quarto posto, “Spencer” di Pablo Larrain con Kristen Stewart arriva a 56.413 euro con 8.935 spettatori e “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson arriva a 56.067 euro con 8.547 spettatori.

Quinto è “Ambulance” con 32 mila euro.

the batman 11

Al nono posto rimangono frizzati come un cartone animato i nuovi Bud&Terence, cioè Edoardo Pesce e Alessandro Roja, con un altro deludentissimo risultato di 14 mila euro con 2.206 spettatori per un totale di 30 mila euro, per "Altrimenti ci arrabbiamo".

E per fortuna che avevano avuto la bella idea di uscire mercoledì…

licorice pizza

Inutile che vi dica cosa dicono i social del film. Magari, come accadde ai film dei finti Bud&Terence di allora, potrebbe andar bene nei mercati orientali o sudamericani, chissà…

Ci si può provare. Il pubblico italiano lo ha proprio rifiutato e vorrei proprio sapere chi è il cervellone che ha avuto l’idea, anche se da parecchio sento ronzare cosa simili, anche “rifacciamo Piedone…”.

alessandro roja edoardo pesce altrimenti ci arrabbiamo

Credo che non sia il caso. Ciro Ippolito, sempre così negativo, ieri è andato a vedere un’opera seconda italiana, “Calcinculo” di Chiara Bellosi, 49 anni, prodotto da Carlo Cresto-Dina di Tempesta con Gaia Di Pietro e Andrea Carpenzano, storia di una quindicenne sovrappeso e di un trans senza fissa dimora, girato tra Guidonia e Lugano, presentato a Berlino.

Non solo me ne ha parlato benissimo, ha detto che per lui è cento volte meglio del tanto osannato “Licorice Piazza” e gli attori, soprattutto Andrea Carpenzano, già protagonista di “La terra dell’abbastanza”, sono favolosi.

calcinculo

Su "Licorice Pizza", come su "Il potere del cane" ci sono scontri critici mica male da noi, mentre in America i veri scontri sono su "Coda", che trovate su Amazon, non considerato un film da Oscar, troppo commerciale, inoltre un remake. Ma anche "King Richard" con Will Smith è molto commerciale, e allora?

licorice pizza licorice pizza

calcinculo calcinculo chiara bellosi calcinculo 2 altrimenti ci arrabbiamo andrea carpenzano calcinculo alessandro roja edoardo pesce altrimenti ci arrabbiamo altrimenti ci arrabbiamo edoardo pesce alessandro roja altrimenti ci arrabbiamo edoardo pesce alessandro roja altrimenti ci arrabbiamo alessandro roja edoardo pesce altrimenti ci arrabbiamo alessandra mastronardi altrimenti ci arrabbiamo alessandra mastronardi edoardo pesce alessandro roja altrimenti ci arrabbiamo

nicola coughlan bridgerton bridgerton seconda stagione nicola coughlan bridgerton simone ashley jonathan bailey bridgerton seconda stagione. 2 simone ashley jonathan bailey bridgerton seconda stagione