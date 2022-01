CIAK, MI GIRA - VEDIAMO COSA ACCADRÀ DOMANI, GIORNO DELLA BEFANA, MA ANCORA IERI, PUR NELLA MISERIA DEGLI INCASSI DIMEZZATI DA OMICRON E DA MILLE PAURE, “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” SEMBRA TORNATO BEN SALDO AL PRIMO POSTO DEL BOX OFFICE - IERI, A VEDERE “WEST SIDE STORY” DI STEVEN SPIELBERG A ROMA ALLA SALA 4 DEL SAVOY, DI CERTO NON LA MIGLIORE, ERAVAMO UNA VENTINA, MAGARI TRENTA. SEMBRAVA DI VEDERE UN VECCHIO FILM AMERICANO IN UN CINECLUB DEGLI ANNI ’70 - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

tom holland spider man no way home

Vediamo cosa accadrà domani, giorno della Befana, ma ancora ieri, pur nella miseria degli incassi dimezzati da Omicron e da mille paure, “Spider-Man: No Way Home” sembra tornato ben saldo al primo posto del box office italiano con 257 mila euro e 20, 7 milioni di euro incassati, malgrado abbia meno sale, 352 contro 515 di “Me contro te. Il film-Persi nel tempo”, secondo con 220 mila euro per un totale di 1,3 milioni.

me contro te il film – persi nel tempo

Sale al terzo posto, dopo un inizio parecchio deludente, “The Matrix Resurrections” di Lana Wachowski con 156 mila euro, ben 446 sale, per un totale di 1 milione di euro. Scende così di un posto “Belli ciao” con Pio e Amedeo, 154 mila euro con 374 sale per un totale di 1, 3, che potrebbe però rifarsi il giorno della Befana e nel weekend.

house of gucci

Seguono, nella classifica italiana, “House of Gucci” con 80 mila euro, totale di 4,2, “Sing 2”, 46 mila, totale 1,6, “Diabolik” con 46 mila, totale 2,3.

Solo nono “La Befana vien di notte II” con Monica Bellucci coatta, 31 mila euro con 347 sale e un totale di 269 mila euro, decimo il film da Oscar “Un eroe” di Asghar Faradi con 19 mila euro al suo secondo giorno di programmazione.

Ieri, a vedere “West Side Story” di Steven Spielberg a Roma alla sala 4 del Savoy, di certo non la migliore, eravamo una ventina, magari trenta. Sembrava di vedere un vecchio film americano in un cineclub degli anni ’70.

