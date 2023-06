CIAK, MI GIRA - VOGLIA DI ANDARE AL CINEMA? POCA. NELLA GIORNATA DI IERI “TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO”, CHE AVREBBE DOVUTO SVEGLIARCI, NON CI SVEGLIA PIÙ CHE TANTO E NON SFONDA RISPETTO A “SPIDER-MAN ACROSS THE SPIDER-VERSE” CHE MANTIENE LA PRIMA POSIZIONE CON 216 MILA EURO, MENTRE “TRASNFORMERS” E SECONDO CON 198 MILA EURO – IL CAMPIONE ITALIANO “RAPITO” RIMANE AL QUINTO POSTO CON 28 MILA EURO IMPOSSIBILE FARGLI FARE UN SALTO DI QUALITÀ. NON È UN FILM FACILE, NON CI SONO NÉ FAVINO NÉ SERVILLO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Voglia di andare al cinema? Poca. Nella giornata di ieri vediamo che “Transformers – Il risveglio”, che avrebbe dovuto svegliarci, non ci sveglia più che tanto, e non sfonda rispetto a “Spider-Man Across the Spider-Verse” che mantiene la prima posizione, mentre “La sirenetta” continua a cedere. Primo quindi “Spider-Man Across The Spider-Verse”, il film più sperimentale dle momento, con 216 mila euro, 29 mila spettatori e un totale di 3, 4 milioni, che a livello globale sono però ben 257 milioni di dollari.

Secondo “Transformers” con 198 mila euro, 26 mila spettatori e un totale di 547 mila euro, terzo “La sirenetta” con 176 mila euro, 24 mila euro e un totale di 9, 5 milioni di euro e un totale globale di 347 milioni di dollari. Quarto posto, ben distanziato, il fracassone “Fast X” con Vin Diesel che distrugge mezza Roma con 56 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 11, 2 milioni di euro, che diventano 618 milioni di dollari a livello globale.

Il campione italiano “Rapito” diretto da Marco Bellocchio rimane al quinto posto con 28 mila euro, 4,589 spettatori e un totale di 1, 2 milioni di euro. Impossibile fargli fare un salto di qualità. Non è un film facile, non ci sono né Favino né Servillo, senza nulla togliere a Paolo Pierobon come Papa cattivissimo. Seguono al sesto posto l’horror “The Boogeyman” con 26 mila euro e un totale di 538 mila euro, “Mindcage – mente criminale" con 21 mila euro e un totale di 33 mila euro in due giorni, e “Denti da squalo” di Davide Gentile con Claudio Santamaria, Edoardo Pesce, Virginia Raffaele con 14 mila euro e un totale di 63 mila euro in due giorni.

Insomma… Le buone notizie vengono dalla Francia, dove “L’ultima notte di Amore”, ribattezzato “La dernière nuit à Milan" di Andrea DI Stefano con Pierfrancesco Favino, presentato come un polar di ultragenere alla Di Leo sta funzionando abbastanza bene. Sia come gradimento critico (“Geniale rivisitazione del giallo milanese”), sia come incassi, sta in classifica ieri con 4.945 entrate in 169 sale.

