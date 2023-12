CIAK, MI GIRA! - VOLETE SAPERE GLI INCASSI DI LUNEDÌ? TUTTI I FILM SCENDONO, OVVIAMENTE. MA “C’È ANCORA DOMANI”, IL FILM CHE GRAN PARTE DEL PUBBLICO ROMANO ADORA MASSACRARE ESATTAMENTE COME ACCADDE AI FILM DI CHECCO ZALONE, È SEMPRE PRIMO CON 197 MILA EURO - SECONDO POSTO PER “NAPOLEON”, 104 MILA EURO. IN AMERICA HA INCASSATO 45, 8 MILIONI DI DOLLARI E GLOBALMENTE ARRIVA A 136,7 MILIONI DI DOLLARI. MEGLIO DEL PREVISTO. O, ALMENO, MEGLIO DEL DISASTRO CHE ERA STATO PREVISTO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

c'e ancora domani 6

Volete sapere gli incassi di lunedì? Tutti i film scendono, ovviamente. Ma “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, il film che gran parte del pubblico romano adora massacrare esattamente come accadde ai film di Checco Zalone, è sempre primo con 197 mila euro, 34 mila spettatori in 441 sale per un totale di 27 milioni 492 mila euro pari a 4 milioni di spettatori totali. Secondo posto per “Napoleon” di Ridley Scott con Joaquin Phoenix, 104 mila euro, 15 mila spettatori in 401 sale, un totale di 5 milioni 650 mila euro. In America ha incassato 45, 8 milioni di dollari e globalmente arriva a 136,7 milioni di dollari. Meglio del previsto. O, almeno, meglio del disastro che era stato previsto.

vanessa kirby e joaquin phoenix napoleone

Per fare un esempio, “Killers of the Flower Moon” di Scorsese, il film gemello prodotto dalla Sony e da Apple Tv+, dopo due mesi ha incassato in America 66 milioni di dollari e globalmente 154. “Hunger Games La ballata dell’usignolo e del serpente” di Francis Lawrence con Rachele Zegler ha incassato ieri 36 mila euro, con 5 mila spettatori in 198 sale per un totale di 4, 9 milioni di euro. AL suo primo giorno in sala il film concerto “Paolo Conte alla Scala” della Medusa è quarto con 32 mila euro, 3.775 spettatori in 214 sale. Gli americani hanno il film di Beyoncé e noi quello di Paolo Conte.

diabolik chi sei? 7

Quinto posto, magari sta salendo, per “Diabolik, chi sei?” dei Manetti bros, 24 mila euro, 3.932 spettatori in 271 sale, un totale di 358 mila euro. Scende al sesto posto “Cento domeniche” di e con Antonio Albanese, 23 mila euro, 3.977 spettatori in 234 sale, un totale di 1 milione 227 mila euro. Settimo posto per “La guerra dei nonni” di Gianluca Ansanelli con Tortora e Salemme, 17 mila euro, 2.920 spettatori in 236 sale per un totale di 234 mila euro. Funziona meglio, 2599 spettatori con solo 74 sale, “Palazzina LAF”, bella opera prima di Michele Riondino sulla vita all’ILVA di Taranto, ottavo con 16 mila euro, e un totale di 214 mila euro.

josh o connor in la chimera

L’horror calabrese “Home Education” con Julia Ormond, è nono con 15.896 euro, 2253 spettatori in 208 sale. Decimo il nuovo “Godzilla Minus One” con 15.162 euro e un totale di 77 mila euro. In Italia non è stato né capito né lanciato. Proprio butatto via. Al suo primo giorno in sala, la riedizione in 4K di “Goonies” di Richard Donner, è 11° con 13.737 euro, 1829 spettatori in 137 sale. 12° posto per “La chimera” di Alice Rohrwacher con Josh O’Connell, 13.388 euro, 2.029 spettatori in solo 27 sale per un totale di 254 mila euro.

Il paese del melodramma

E’ vero che non sta andando affatto bene in Italia, ma è forse il film italiano più lanciato all’estero, forte della presenza nel concorso di Cannes, esce in questi giorni in Francia, deve uscire in America, è ovunque molto amato dalla critica internazionale. Da noi, no. Ma non si muove tanto peggio dei film italiani con 200 sale mezze vuote. E’ un film che va seguito e presentato. Male il nuovo action americano di John Woo, “Il silenzio della vendetta”, 13° con 11 mila euro, 1.615 spettatori in 152 sale, un totale di 142 mila euro.

con la grazia di un dio 7

Al 31° posto troviamo l’horror per melomani “Il paese del melodramma” di Francesco Barilli con Luc Merenda nei panni della Morte Secca, 1.646 euro, 229 spettatori in 6 sale (sempre meno!), per un totale di 16.775 euro. Seguono al 35° posto “I limoni di inverno” di Caterina Carone con Christian De Sica e Teresa Saponangelo, 1.266 euro, 213 spettatori in 7 sale, e al 36° “Con la grazia di un Dio” di Alessandro Roia con Tommaso Ragno, 1.106 euro, 157 spettatori in 7 sale. Vabbé.

