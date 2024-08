CIAK, MI GIRA! – CAMBIA LA MUSICA CON L’ARRIVO DI “CATTIVISSIMO ME 4”, CHE SALE SUBITO IN TESTA AL BOTTEGHINO, CON UN INCASSO DI 1 MILIONE 394 MILA EURO, 193 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI 2 MILIONI 579 MILA EURO. DICIAMO CHE È ANDATO COME DOVEVA ANDARE – SECONDO POSTO PER “IT ENDS WITH US – SIAMO NOI A DIRE BASTA”, DRAMMONE AL FEMMINILE, CON 283 MILA EURO, 37 MILA SPETTATORI. “ALIEN: ROMULUS” È TERZO… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Cambia la musica con l’arrivo di “Cattivissimo me 4” e con un pur lento ritorno a casa delle famiglie. Fa ancora caldissimo. Uffa. Ma “Cattivissimo me 4” sale subito in testa con un incasso di 1 milione 394 mila euro, 193 mila spettatori e un totale, con l’altra anteprima di 2 milioni 579 mila euro. Diciamo che è andato come doveva andare.

Secondo posto per “It Ends With Us – Siamo noi a dire basta”, drammone al femminile tra abusi domestici, rapporti complessi con la famiglia e l’intera umanità, tratto da un romanzo di Colleen Hoover con Blake Lively e Justin Baldoni, anche regista, è secondo con 283 mila euro, 37 mila spettatori. “Alien: Romulus” di Fede Alvarez con Cailee Spèaeny e David Jonsson è terzo con 138 mila euro, 19 mila spettatori e un totale di 1 milione 686 mila euro.

Quarto il non entusiasmante “Deadpool&Wolverine” con Hugh Jackman e Ryan Reynolds, 123 mila euro, 17 mila spettatori un totale di 16 milioni 442 mila euro. Seguono al quinto posto il thriller con serial killer intrappolato durante un concerto per ragazzini “Trap” di M. Night Shyamalian con Josh Hartnett, 38 mila euro, un totale di 1 milione e mezzo di euro, sesto posto per “Inside Out 2” con 31 mila euro e unm totalone di 45 milioni 849 mila euro.

“L’innocenza”, bellissimo ultimo film di Hirokazu Kore-Eda è ottavo con 12 mila euro, 1.962 spettatori, il dramma vicentino “La vita accanto” diretto da Marco Tullio giordana, scritto da Marco Bellocchio, è nono con 6.665 euro e un totale di 48 mila euro. La new entry “Maxxxine” di Ti West con Mia Goth, ultima parte della trilogia iniziata con “X” e proseguita con “Pearl”, nelle anteprima di ieri ha raccolto 5.814 euro, 866 spettatori con un totale di 42 mila euro. E’ tutto.

