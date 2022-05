27 mag 2022 11:35

CIAK, MI GIRA! – CANNES È QUASI FINITO, SU. AMMESSO CHE IN ITALIA ANCORA CI SIA QUALCUNO INTERESSATO AL CINEMA. AL SUO SECONDO GIORNO, “NOSTALGIA” DI MARTONE HA INCASSATO 37 MILA EURO CON 6.259 SPETTATORI DIVISI IN 388 SALE - “ESTERNO NOTTE” DI BELLOCCHIO, ALLA SUA SECONDA SETTIMANA, ERA QUARTO CON 12 MILA EURO E 2.019 SPETTATORI. TUTTO QUI? BEH, SÌ. MA UNA COMMEDIA COME “CON CHI VIAGGI?” DEGLI YOUNUTS! CON FABIO ROVAZZI, ALESSANDRA MASTRONARDI E LILLO IN TRE GIORNI HA INCASSATO 8.000 EURO. UN DISASTRO… - VIDEO