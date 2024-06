CIAK, MI GIRA! – COME ERA PREVEDIBILE, “INSIDE OUT 2”, POTENTE CARTOON DELLA PIXAR/DISNEY, INCASSA SABATO LA BELLEZZA DI 3 MILIONI 341 MILA EURO, PORTANDO AL CINEMA 426 MILA SPETTATORI IN 545 SALE, PER UN TOTALE IN CINQUE GIORNI DI 12 MILIONI 14 MILA EURO. VE LO RIPETO? IN CINQUE GIORNI – IL RESTO DELLE SALE SONO PIÙ O MENO DESERTE. “BAD BOYS 4” AL SECONDO POSTO INCASSA DA NOI IERI 132 MILA EURO, CON 16 MILA SPETTATORI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Inside Out 2

Come era prevedibile “Inside Out 2”, potente cartoon della Pixar/Disney, incassa sabato la bellezza di 3 milioni 341 mila euro portando al cinema 426 mila spettatori in 545 sale per un totale in cinque giorni di 12 milioni 14 mila euro. Ve lo ripeto? In cinque giorni. In America ha incassato venerdì 30 milioni di dollari portando il totale americano a 285 milioni e quello globale a 518. Mai vista una bomba simile.

Bad Boys Ride or Die

Mentre il resto delle sale sono più o meno deserte. “Bad Boys 4” al secondo posto incassa da noi ieri 132 mila euro, con 16 mila spettatori. Neanche male. Il totale è di un milione 371 mila euro. Con molta fatica.

Al terzo posto abbiamo l’ottimo film di bikers “The Bikeriders” di Jeff Nichols con Austin Butler, Tom Hardy, Mike Faist, Norman Reedus e Jodie Comer, 64 mila euro, 8 mila spettatori e un totale di 200 mila euro. Quarto posto per il film-concerto della banda svedese Ghost, “Ghost: Rite Here Rite Now”, diretto da Tobias Forge, Alex Ross Perry, 36 mila euro, 3 mila spettatori scelti in 48 sale, e un totale di 66 mila euro.

TOM HARDY AUSTIN BUTLER The Bikeriders

“Fuga in Normandia” con Michael Caine e Glenda Jackson è quinto con 24 mila euro e un totale di 43 mila euro. Seguono “Me contro Te. Il film. Operazione spie” con 23 mila euro e un totale di 2, 4 milioni, “Kinds of Kindness” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone con 23 mila euro e un totale di 1 milione, “The Watchers” di Ishona Shyamalan con 18 mila euro e un totale di 610 mila euro.

“L’arte della gioia”, seconda parte della serie diretta da Valeria Golino tratta dal romanzo fiume di Goliarda Sapienza, è nono con 11 mila euro e un totale di 172 mila euro. Decimo il fantasy metaforico “Animal Kingdom” di Thomas Cailley con Romain Duris.

AUSTIN BUTLER The Bikeriders The Bikeriders Inside Out 2 The Bikeriders inside out Inside Out 2