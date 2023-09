CIAK, MI GIRA! – ALLA FACCIA DEI LEONI D’ORO E D’ARGENTO, IN ITALIA E IN TUTTO IL MONDO STA TRIONFANDO UN FILM CHE AVREBBE FATTO STORCERE IL NASO AI CINEFILI INTERNAZIONALI. PARLO DI “THE NUN 2”, CHE HA FATTO IL SUO ESORDIO SUGLI SCHERMI AMERICANI VENERDÌ CON 13 MILIONI DI DOLLARI DI INCASSO. DA NOI, L’HORROR È SECONDO, SPODESTATO DA “OPPENHEIMER” – AL TERZO POSTO IL POTENTE “THE EQUALIZER 3”, QUARTO “IO CAPITANO” DI MATTEO GARRONE, FRESCO DI BEN DUE PREMI A VENEZIA – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

THE NUN II

Si torna a scuola. Alla faccia dei Leoni d’Oro e d’Argento delle pur pienissime notti veneziane, in Italia e in tutto il mondo sta trionfando un film che avrebbe fatto storcere il naso ai cinefili internazionali se per caso, ohibò!, se lo fossero trovato tra i film della Mostra. Parlo di “The Nun 2" di Michael Chaves con Taissa Farmiga e Storm Reid che ha fatto il suo esordio sugli schermi americani venerdì con 13 milioni di dollari di incasso solo al primo giorno.

THE NUN II

Da noi, dopo essere stata prima giovedì e venerdì mentre ieri, con 691 mila euro l’horror è stato spodestato da “Oppenheimer” con 790 mila, e ha incassato già la bellezza di 2 milioni 390 mila euro.

“Oppenheimer” di Christopher Nolan, che ha un totale internazionale di 866 milioni di dollari, da noi ha incassato 21 milioni, 790 mila euro. Siccome Ciro Ippolito aveva scommesso con me che non avrebbe mai superato i 18 milioni e valeva quindi poco più della metà di “Barbie”, che sta sui 31 milioni e mezzo di euro, mi deve un pranzo alla Fiorentina. Come in un film di Castellitto jr.

denzel washington the equilizer 3 1

Al terzo posto in classifica dei film italiani più visti ieri troviamo il potente “The Equalizer 3” di Antoine Fuqua con Denzel Washington, 109 mila euro e un totale di 1 milione 367. Troviamo al quarto posto, fresco di ben due premi a Venezia, Leone d’Argento per la regia e premio Mastroianni per l’attore esordiente, “Io capitano” di Matteo Garrone, che segna un incasso di 97 mila euro, 15.104 spettatori con 188 sale, cioè 80 spettatori a sala, ottima percentuale, e un totale in tre giorni di 223 mila euro.

io capitano di matteo garrone

Ripeto, per un film difficile, parlato in una lingua africana, il senegalese wolof, è già un miracolo. Alla faccia di chi lo bolla da destra di buonismo (che vuol dire poi? Come se ci fossero dall’altra parte dei film cattivisti). Inoltre non è affatto un film buonista, né lacrimoso, è un una sorta di favola avventurosa molto vicina a “Pinocchio” su due ragazzi che si muovono verso l’Europa come per gioco. E vale cento volte il contraddittorio “Tolo Tolo” di Checco Zalone.

Nella classifica dei film più visti ieri ricordo ancora al quinto posto “Tartarughe Ninja Caos Mutante” con 93 mila euro e un totale di 1,1 milioni, al sesto posto “Jean du Barry” con Maiwenn e Johnny Depp 89 mila euro e un totale di 993 mila euro, al settimo “Barbie” con 79 mila euro.

l'ordine del tempo 9

Il nono e il decimo posto vanno a due film italiani, la commedia con centenario “Il più bel secolo della mia vita” diretta da Alessandro Bardani con Sergio Castellitto e Valerio Lundini, ma a teatro erano bravissimi anche Giorgio Colangeli e Francesco Montanari, 38 mila euro e un totale di 100 mila euro, e il disaster movie girato a Sabaudia con una manciata di attori italiani che aspettano la fine del mondo “L’ordine del tempo” di Liliana Cavani, 72 mila euro e un totale di 330 mila.

cast di l ordine del tempo sul red carpet del festival del cinema di venezia

A dieci giorni di distanza dalla visione del film mi ricordo il “mamma mia, che ansia!” di Claudia Gerini di fronte all’idea dell’asteroide pronto a distruggere l’umanità, il granchio blu finto che Alessandro Gassman tiene in mano non si capisce perché, le Birkenstock di Edoardo Leo, la cameriera peruviana che vuole tornare a casa in Perù e lasciare Sabaudia…

