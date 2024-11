CIAK, MI GIRA – IL GIORNO DOPO HALLOWEEN, SENZA “TERRIFIER 3”, “PARTHENOPE” DI PAOLO SORRENTINO TORNA PADRONE DELLA SCENA. PRIMO IN CLASSIFICA CON 641 MILA EURO, 85 MILA SPETTATORI E UN TOTALONE DI TRE MILIONI E MEZZO. SECONDO “VENOM: THE LAST DANCE”. SALE AL TERZO POSTO GRAZIE AL PUBBLICO FEDELE DEI VECCHI COMUNISTI ITALIANI, ALMENO CREDO, “BERLINGUER: LA GRANDE AMBIZIONE” - VIDEO

Il giorno dopo Halloween, senza “Terrifier 3”, che tornerà in sala solo il 7 novembre, per un gioco complesso di incastri di distribuzione, e senza quel pubblico di ragazzini urlanti che vogliono sangue e morti ammazzati, “Parthenope” di Paolo Sorrentino con celeste Dalla Porta torna padrone della scena.

Primo in classifica con 641 mila euro, 85 mila spettatori e un totalone di tre milioni e mezzo (3.498). Supera di un soffio “Venom: The Last Dance” di Kelly Marcel con Tom Hardy, 622 mila euro, 75 mila spettatori e un totale di quasi 5 milioni (4.810).

Sale al terzo posto grazie al pubblico fedele dei vecchi comunisti italiani, almeno credo, “Berlinguer: La grande ambizione” di Andrea Segre con Elio Germano che fa Berlinguer, Paolo Pierobon che fa Andreotti, Elena Radonicich che fa la moglie di Berlinguer, un grande Andrea Pennacchi che fa Luciano Barca, 353 mila euro, 49 mila spettatori e un totale in due giorni di 498 mila euro.

Al quarto posto troviamo uno degli horror di Halloween, cioè l’ottimo “Longlegs” di Oz Perkins con Nicolas Cage, 269 mila euro, 32 mila spettatori un totale di 538 mila euro. Sale con le feste “Il robot selvaggio” della Dreamworks, 213 mila euro, 29 mila spettatori un totale di 5 milioni 134 mila euro.

“The Substance” di Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley che lottano per il dominio dello stesso corpo ha delle difficoltà a trovare il suo pubblico, troppo horror per le signore di Prati? Troppo poco horror per i ragazzetti?, e finisce sesto con 191 mila euro, 24 mila spettatori e un totale di 447 mila euro.

Non sale il nuovo film di Gabriele Muccino, “Fino alla fine”, 147 mila euro, 19 mila spettatori, un totale di 210 mila euro in due giorni. Ottavo posto per la riedizione dello splendido “Coraline”, 140 mila euro, 16 mila spettatori, un totale di 308 mila euro, mentre “Smile 2” è nono con 132 mila euro, 15 mila spettatori e un totale di 2 milioni 606 mila euro.

In America vedo che il 31 ottobre, cioè Halloween, ha vinto “Venom3” con 2, 8 milioni di dollari portando il film al totale di 69 milioni e al globale di 187 grazie agli incredibili incassi del film in Cina. Al secondo posto “Smile2” con 1,7 milioni per un totale di 45 milioni di dollari e un globale di 91 milioni. Terzo “Terrifier3” di Demian Leone con 1, 1, dopo gli incassi di tre settimane fa che demolirono il poro “Joker2”.

“Terrifier 3” è già arrivato a 60 milioni globali. Se non è primo in America, a Halloween era primo in Spagna, in Argentina, in Austria e in Germania. In Francia non è uscito. Troppo splatter. Diciamo che stiamo assistendo al trionfo dei film dell’orrore, in fondo unico genere che troviamo al cinema, se non consideriamo come genere i film da festival. Ma l’affare è più grosso del previsto. Pensiamo solo che “The Substance” costato 17 milioni ha già incassati 42, “Longlegs”, costato 10 milioni ne ha incassati 109, “Terrifier3”, costato 2 milioni ne ha incassati 60, “Smile 2”, costato 28 ne ha incassati 90.

