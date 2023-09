CIAK, MI GIRA – IERI, A SORPRESA, “ASSASSINIO A VENEZIA” È SALITO DI NUOVO IN TESTA CON 170MILA EURO DI INCASSO, LASCIANDO SECONDO “TALK TO ME”, CHE HO VISTO IERI CON CIRO IPPOLITO. IL FILM NON È QUESTO CAPOLAVORO, MA CON UN BUDGET DI 4 MILIONI E MEZZO, HA GIÀ INCASSATO 72 MILIONI GLOBALMENTE. È QUESTO TIPO DI PUBBLICO PIÙ GIOVANE E PIÙ SINTONIZZATO COI SOCIAL A FAR LA DIFFERENZA AL CINEMA, LASCIANDO AI VECCHI E AI VECCHISSIMI LE PIATTAFORME. NON DICO LA TV IN CHIARO. PERCHÉ PINO INSEGNO&CO, COL SUO 1,9% NESSUN VECCHIO ORMAI SE LO VEDE PIÙ… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

talk to me

Ieri, io e Ciro Ippolito siamo andati a vedere all’Adriano alle 18, 15 l’horror australiano (con tanto di canguro), ma distribuito internazionalmente dalla potente A24, “Talk To Me”, opera prima dei fratelli youtuber di Adelaide Danny e Michael Philippou con la già giovanissima star post-Zendaya Sophie Wilde, la trovate protagonista del “Tom Jones” di Sky e della nuova serie “Everithyng Now”, per farci un’idea del film che giovedì aveva battuto “Assassinio a Venezia”.

talk to me.

Intanto abbiamo scoperto che il biglietto costa adesso 9, 50 euro, quindi è aumentato e senza possibilità di sconti per il pubblico sopra i sessanta. Perché dopo le 18 si paga tutti intero. Ma 9, 50, con le piattaforme piene di film da vedere, ci è sembrato un po’ tantino. Pazienza. Ha offerto Ciro.

Ma questo spiega perché i film un po’ più da adulti, non dico anziani, sono andati così male sia giovedì che venerdì. E perché non sia proprio partita una commedia da vecchi signori come “The Palace” di Roman Polanski. La cosa buona, ammetto, è che la sala 3 dell’Adriano ieri, venerdì, era piena di ragazzi e noi due eravamo gli unici vecchi.

the palace di roman polanski

Il film, ammetto, non è questo capolavoro. Non fa neanche tanta paura come temevo. La mano della morte che viene usata per parlare coi morti e farli entrare nel tuo corpo è una delle mille variazioni della tavoletta ouija. Sophie Wilde, come ragazza orfana di madre, i padri non esistono mai nei nuovi horror, che cade nella trappola degli spiriti aprendo gli occhioni a dismisura, fa il suo effetto.

talk to me

E vedevo che la visione dei ragazzi, di fronte a un film costruito interamente per loro, dove gli adulti diventano subito inutili e ridicoli, penso alla madre bianca di Miranda Otto, e la differenza tra i ragazzi la fanno il sesso, maschio-femmina, e quel minimo di età, i più grandi-i meno grandi, era non solo da fan ma da pubblico che conosce perfettamente le regole dei nuovi horror e segue i social.

assassinio a venezia. 8

I fratelli Philippou hanno 1 miliardo e mezzo di followers in tutto il mondo. E il loro film, con un budget di 4 milioni e mezzo, ha già incassato 24 milioni di dollari in America, dove è uscito nove settimane fa, e 72 globalmente. La A24 ha già chiesto ai Philippou il sequel. Ovvio. Evidentemente è questo tipo di pubblico più giovane e più sintonizzato coi social, come ha capito perfettamente la A24, a far la differenza al cinema, lasciando ai vecchi e ai vecchissimi le piattaforme. Non dico la tv in chiaro.

assassinio a venezia. 3

Perché Pino Insegno&Co, col suo 1,9% nessun vecchio ormai se lo vede più. Al massimo si vedono, come faccio io, i talk politici sulla 7. Detto questo ieri, a sorpresa, “Assassinio a Venezia” di Kenneth Branagh, è salito di nuovo in testa con 170 mila euro di incasso e 23 mila spettatori (totale 5, 7 milioni), lasciando secondo proprio “Talk To Me” a 154 mila euro e 20 mila spettatori (totale in due giorni 266 mila euro). Terzo posto, credo più per un effetto Barbie che per la chiamata dei cinefili, “Asteroid City” di Wes Anderson con 103 mila euro e 15 mila spettatori (totale 211 mila euro in due giorni).

asteroid city 3

Un film che in un altro periodo avrebbe dovuto incassare e invece non sta funzionando è “The Creator”, quarto con 94 mila euro (totale 162 mila). “Oppenheimer” di Christopher Nolan scivola al 5° posto con 79 mila euro (ma 26,7 milioni di euro), mentre il cartone animato per i più piccoli, “Paw Patrol - Il Super Film”, è sesto con 75.966 euro, superando di un soffio “Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile” che ha incassato 75.960 euro (totale 1, 3).

io capitano 5

Solo 8° con 62 mila euro, e 10 mila spettatori e un totale globale di 2, 2 milioni, il campione italiano “Io capitano” di Matteo Garrone, che dovrebbe però salire nel weekend. Al 9° posto troviamo l’horror “The Nun II” con 45 mila euro e un totale di 6,3 milioni e al decimo l’unica commedia della decina, cioè “The Palace” di Roman Polanski con 31 mila euro e un totale di 55 mila euro in due giorni. Ma le cose possono radicalmente cambiare nelle giornate di sabato e domenica.

