Marco Giusti per Dagospia

AVATAR THE WAY OF WATER

Sì. “Avatar: La via dell’acqua” di James Cameron non accenna a perdere nulla del suo potere in sala e incassa ieri un milione e 380 mila euro, portando nelle sue 514 sale 158.800 spettatori. Il totale italiano è di 25 milioni e mezzo. Che non sono, ve lo dobbiamo ricordare, i 50 o 60 milioni di Checco Zalone… Ma non so se lo stesso Checco, con un film nuovo, riuscirebbe oggi a battere gli incassi dei suoi vecchi film.

Il totale globale di “Avatar2” è di 1 miliardo e 100 milioni di dollari. Vi ricordo solo che quello del primo “Avatar”, con tutto rispetto, nel 2009 fu di 2 miliardi e 922 milioni. Il resto del box office italiano è un po’ la fotocopia dei giorni scorsi. Molto meno ricca.

alessandro borghi luca marinelli le otto montagne

“Il grande giorno”, la commedia perbene di Aldo Giovanni e Giacomo con tanto di mogli e figli che si sposano incassa 311 mila euro portando il film a 3, 5 milioni di incasso. Diciamo che è un successo. “Le otto montagne” di Felix van Groeningen con la coppia Marinelli&Borghi incassa 198 mila euro con un totale di 1, 5. “Il gatto con gli stivali 2” incassa 157 mila euro e arriva a 3, 7 milioni di euro.

the fabelmans 13

Segue “The Fabelmans” di Steven Spielberg con 108 mila euro e un totale di 1 milione preciso. Il bel cartone animato acquarellato “Ernest e Celestine - L’avventura delle sette note” è settimo con 15 mila euro. “Living” con Bill Nighy, gli ultimi giorni di un malato terminale è decimo con 7.924 euro. Le avventure dell’asinello di Jerzy Skolimowski, “Eo”, è 12° con 4.391 euro.

ruggero deodato cannibal holocaust

Per essere gli incassi di Natale, di un milione e mezzo maggiori dello stesso giorno di un anno fa, con pandemia però, non è il massimo. Vi segnalo, invece, e la cosa non dovrebbe stupirmi, ma mi stupisce, che la scomparsa di Ruggero Deodato ha scatenato sui social una serie incredibile di commenti sul regista e sul suo celebre “Cannibal Holocaust”, considerato “il film più controverso di sempre”.

ruggero deodato cannibal holocaust 6

Parliamo di giornali come “The Guardian”, “Variety”, che dimostrano quanto la figura di Deodato, soprattutto in questi ultimi anni, sia stata magari controversa come il suo film, con impalamenti e animali ammazzati, ma assolutamente di primo piano. Qualcosa che il nostro cinema, la industry italiana, non ha proprio capito o ha finto di non capire. Oggi ci saranno i funerali a Roma, alla chiesa San Bellarmino a Piazza Ungheria alle 15.

