CIAK, MI GIRA! – “AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA” TOCCA I DUE MILIARDI NEL MONDO MA IN ITALIA LE PRENDE SONORAMENTE DA “ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE GIUNGLA”, CHE INCASSA 2 MILIONI 363MILA EURO, DOPPIANDO IL FILM DI JAMES CAMERON. MINCHIA! NEANCHE FOSSE STATO IL BIOPIC SU MESSINA DENARO – “BABYLON” E TUTTO IL SUO CARICO DI ORGE, ORGETTE, PIPPATONE E PIPPATINE È TERZO CON 850MILA EURO, ACCHIAPPANDO SPETTATORI ADULTI E CINEFILI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

AVATAR THE WAY OF WATER

Mentre “Avatar: La via dell’acqua” di James Cameron tocca i due miliardi di dollari di incasso in tutto il mondo (2.002 per l'esattezza), e non so perché dovremmo esserne contenti, anche se è una favola pacifista e anticapitalista, vincendo al box office in America con 20 milioni di dollari nella sua sesta settimana e un totale di 598 milioni, vincendo in Cina, dove ha raggiunto i 233 milioni, in Francia con 129 milioni, in Germania con 117 milioni, in Italia le prende sonoramente questo weekend dal quarto episodio della saga demenziale con i due youtuber di Partinico Sofie e Lui “Me contro Te Il film – Missione giungla”, che incassa 2 milioni 363 mila euro doppiando il poro Avatar2, che si ferma a 1 milione 301 mila euro. Minchia!

me contro te il film – missione giungla 4

Neanche se fosse stato il biopic su Matteo Messina Denaro, il boss di Castelvetrano… “Babylon” di Damien Chazelle con Brad Pitt e Margot Robbie e tutto il suo carico di orge, orgette, pippatone e pippatine, vomiti sui tappeti buoni di casa Hearst e sbotti di merda di elefante in primo piano, è terzo in Italia con 850 mila euro nel weekend, acchiappando tutti gli spettatori adulti e cinefili.

film babylon 12

In Francia, dove la cinefilia è più forte, questo weekend è arrivato secondo con 3, 4 milioni di dollari, dietro Avatar2.

Incassi che non basteranno, penso, a riprendersi dall’aurea di flop maledetto che lo circonda, ma l’uscita in 53 paesi questa settimana non è andata così male, 1,8 milioni di dollari in Inghilterra, 1 milione in Australia, ecc.

antonio albanese grazie ragazzi 2

Da noi il box office del weekend vede poi al quarto posto “Grazie, ragazzi” di Riccardo Milani con Antonio Albanese con 629 mila euro e un totale di 1, 5, al quinto posto “Tre di troppo” con Fabio de Luigi e Virginia Raffaele con 382 mila euro e un totale di 4, 3 milioni, al sesto posto “Le otto montagne” di Felix van Groeningen con Borghi&Marinelli con 376 mila euro e un totale di 5, 1 milioni.

alessandro borghi le otto montagne

In America, dietro i 20 milioni di dollari di “Avatar2” alla sua sesta settimana troviamo “Il gatto con gli stivali 2” con 11, 5 milioni, per un totale di 297 milioni di dollari. Ieri da noi era settimo con 114 mila euro, ma in Italia è uscito prima di Natale.

Terzo posto americano per “M3GAN” con 9, 8 milioni di dollari e un totale di 124 milioni, quarto la new entry “Missing”, techno thriller di Will Merrick e Nicholas Johnson con Storm Reid con 9, 3 milioni di dollari, quarto “A Man Called Otto” con Tom Hanks con 9 milioni di dollari.

M3GAN

Tra i film con uscite limitate si segnala al 15° posto “The Son” di Florian Zeller con. Hugh Jackman e Vanessa Kirby, 239 mila dollari con 554 sale, al 18° posto la curiosa commedia madre-figlio diretta da Jesse Eisenberg “When You Finish Saving the World” con Julianne Moore e Finn Wolfhard, 140 mila dollari con 403 sale.

In Giappone e a Hong Kong, dove non hanno “Me contro te Il film – Missione giungla”, troviamo ancora solidamente al comando il potente anime sul basket giovanile “Slam Dunk”. E in Russia, dove non hanno nemmeno “Avatar2”, seguitano a vedersi l’orsetto “Cheburaska”, che incassa questo weekend 12, 4 milioni di dollari

i commessi avatar nel negozio lawson di tokyo film babylon 11 antonio albanese grazie ragazzi 1 me contro te il film – missione giungla 5 me contro te il film – missione giungla 4 me contro te il film – missione giungla 3 me contro te il film – missione giungla 1 me contro te il film – missione giungla 2 AVATAR THE WAY OF WATER 2