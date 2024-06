CIAK, MI GIRA – “BAD BOYS 4”, CON QUEL CAFONE MANESCO DI WILL SMITH, PROCEDE SPEDITO CON ALTRI 180MILA EURO E UN TOTALE DI 364MILA. SECONDO POSTO PER “KINDS OF KINDNESS” DI YORGOS LANTHIMOS. MA IL 18 GIUGNO ARRIVA IL POTENTE NUOVO CARTOON DELLA PIXAR/DISNEY, “INSIDE OUT 2”, CHE NELLE PREVIEW AMERICANE HA INCASSATO 13 MILIONI DI DOLLARI, RECORD DEL 2024… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

La notizia è che “Inside Out 2”, potente nuovo cartoon della Pixar/Disney, ha incassato 13 milioni di dollari nelle preview americane, record del 2024, e si avvia a un primo weekend da 89-90 milioni degno di “Dune 2” (82 milioni) e di “Godzilla: The New Empire” (80). Da noi l’anteprima è per martedì 18 giugno. Siete avvisati.

Aspettando “Inside Out 2”, con le partite delle europee appena iniziate, vedo che “Bad Boys 4” con quel cafone manesco di Will Smith e Martin Lawrence procede spedito in sala con altri 180 mila euro incassati ieri, 22 mila spettatori e un totale di 364 mila euro.

Secondo posto per “Kinds of Kindness” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe e Margaret Qualley, 54 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 766 mila euro. Terzo posto per “Me contro te. Il film. Operazione spie” coi due youtbber siciliani Sofi e Lui, 42 mila euro, 6 mila spettatori, un totale di 2. 103 mila euro.

Al quarto posto troviamo l’horror “The Watcher – Loro ti guardano” di Shona Shyamalan con Dakota Fanning, 30 mila euro, 4 mila spettatori e un totale di 456 mila euro. Quinto posto per “The Chosen”, anzi per i primi due episodi dell’ultima stagione di “The CHosen”, serie che va avanti dal 2019 diretta da Dallas Jenkins con Jonathan Rounie, Shahar Isaac e Elizabeth Tabish sulla vita di Cristo. Le prime stagione le ha passate poco fa Tv2000. In sala ha incassato 22 mila euro con 2 mila spettatori. Insomma…

“L’arte della gioia”, seconda parte della serie Sky diretta da Valeria Golino tratta dal romanzo-fiume di Goliarda Sapienza con Tecla Insolia e Valeria Bruni Tedeschi, ha incassato 20 mila euro con 3 mila spettatori per un totale di 39 mila euro. “Animal Kingdom”, metafora fantasy sulla diversità e il razzismo dei francesi diretta da Thomas Cailley con Romain Duris, Paul Kircher, Adele Exarchopoulos ha incassato 18 mila euro con 3 mila spettatori e un totale di 44 mila euro. In Francia aveva incassato 8 milioni di euro…

