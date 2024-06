CIAK, MI GIRA! – “INSIDE OUT 2”, AL SUO PRIMO VERO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE IN ITALIA, ARRIVA SUBITO A UNA CIFRA ENORME: QUASI 3 MILIONI DI EURO DI INCASSO, 2 MILIONI 961 MILA EURO, CON 401 MILA SPETTATORI IN SALA – DIETRO A QUESTO SUCCESSO EPOCALE CHE PORTERÀ TUTTI I RAGAZZINI AL CINEMA, C’È IL VUOTO. “BAD BOYS 4” CON WILL SMITH E MARTIN LAWRENCE ARRANCA CON 89 MILA EURO, 12 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI 1, 1 MILIONI… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Inside Out 2

Come si pensava. “Inside Out 2” diretto da Kelsey Mann al suo primo vero giorno di programmazione in Italia arriva subito a una cifra enorme, quasi 3 milioni di euro di incasso, 2 milioni 961 mila euro, con 401 mila spettatori in sala a occhi aperti per un totale, in due giorni di 3 milioni 934 mila euro.

In America è arrivato a 205 milioni di dollari che arrivano a 378 milioni coi mercati internazionali. Quarto posto in classifica dei film più visti quest’anno in tutto il mono dietro “Dune 2”, 711 milioni, “Godzilla: The New Empire”, 567, e “Kung Fu Panda 4”, 543 milioni. La differenza è che “Inside Out 2” è uscito venerdì scorso. I suoi 378 milioni li ha raggiunti in 5 giorni. Vi consiglio di vederlo in versione originale con le voci di Amy Poehler, Kensington Tallman, Maya Hawke, Dianle Lane, Kyle MacLachlan, Frank Oz e Adele Exarchopoulos.

Inside Out 2

Dietro a questo successo epocale che non si placherà certo nelle prime settimane ma porterà tutti i ragazzini al cinema, c’è il vuoto. “Bad Boys 4” con Will Smith e Martin Lawrence arranca con 89 mila euro, 12 mila spettatori e un totale di 1, 1 milioni. La new entry “The Bikeriders” di Jeff Nichols con Austin Butler, Tom Hardy è terzo con 53 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 60 mila euro.

Bad Boys Ride or Die

Quarto posto per “Me contro te. Il film. Operazione spie” con 23 mila euro, 3 mila spettatori in totale di 2, 3 milioni. “Kinds of Kindness” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe e Margaret Qualley è quinto con 21 mila euro e un totale di 980 mila euro. Il documentario “Jago in the White” è sesto con 13 mila euro e un totale di 26 mila euro.

Bad Boys Ride or Die

La seconda parte della serie “L’arte della gioia” diretto da Valeria Golino tratto dal romanzo di Goliarda Sapienza naviga al settimo posto con 12 mila euro e un totale di 147 mila euro. Lo seguono “The Watchers – Loro ci guardano” di Ishona Shyamalan con 11 mila euro e un totale di 592 mila euro e “Animal Kingdom” di Thomas Cailley con 9 mila euro e un totale di 140 mila euro.

Bad Boys Ride or Die Inside Out 2 Inside Out 2