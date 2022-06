CIAK, MI GIRA – “JURASSIC WORLD – IL DOMINIO” È SEMPRE PRIMO, IERI HA INCASSATO 251 MILA EURO CON UN TOTALE DI 4,1 MILIONI DI EURO. SECONDO A SORPRESA IL POTENTE “JUJUTSU KAISEN 0 – THE MOVIE” – LA VERSIONE RESTAURATA DI “LO CHIAMAVANO TRINITÀ” CON BUD E TERENCE ENTRA AL NONO POSTO. RIFARLO CON PESCE E ROJA AVREBBE PORTATO SPETTATORI IN PIÙ? NE DUBITO. MA AVREBBE SCATENATO UNA FOLLA DI HATER. LA STESSA FOLLA, PERÒ, CHE NON VA AL CINEMA. TUTTI BUONI AD APRIRE LA BOCCA, MA QUANDO SI DEVE APRIRE IL PORTAFOGLIO LE COSE CAMBIANO…

Marco Giusti per Dagospia

Gli incassi di ieri? “Jurassic World – Il dominio” è sempre al primo posto, ieri ha incassato 251 mila euro con 35.576 spettatori divisi in 423 sale con un totale di 4,1 milioni di euro.

Il secondo posto a sorpresa, ma non è la prima volta che capita e quindi non dovremmo sorprenderci, va al potente “Jujutsu Kaisen 0 – The Movie” della Nexo che al primo giorno di programmazione incassa 191 mila euro con 20.355 spettatori fan con sole 199 sale. Mica male. Il suo totale globale è di 159 milioni di dollari.

Al terzo posto finisce “Top Gun: Maverick” con Tom Cruise, molto amato dal pubblico maschile di più generazioni e un po’ meno da me che trovo il protagonista un po’ imbalsamato, 186 mila euro con 25.893 spettatori e ben 366 sale con un totale di 7,7 milioni di euro. Intanto il suo incasso globale è arrivato a 599 milioni di dollari, quarto posto del box office internazionale dietro ai 913 milioni di “Doctor Strange 2”.

Esordisce al quarto posto con 17 mila euro, 2.834 spettatori e 244 sale, la seconda parte di “Esterno notte” di Marco Bellocchio. Pensavate di più, ma francamente bastava farsi due conti rispetto al film precedente per capire cosa sarebbe successo. Una decina di spettatori a sala, insomma. Vediamo i prossimi giorni.

“Nostalgia” di Mario Martone finisce così al quinto posto con 15 mila euro, 2.605 spettatori, con 216 sale e un totale di 1 milione tondo. Finalmente raggiunto. E con grande fatica dopo quindici giorni.

La nuova commedia italiana “Il giorno più bello”, opera prima di Andrea Zalone (Checco non c’entra nulla) con Luca, Paolo, Violante Placido, Stefano Di Martino, che ha fatto scappare Ciro Ippolito dopo 12 minuti, al suo primo giorno di programmazione è settima con 12 mila euro e 1993 spettatori malgrado le 257 sale che le ha assicurato la distribuzione di 01. 7 spettatori a sala.

Diciamo che non sarà proprio il giorno più bello per il film. Ma Luca e Paolo sono ormai visti come comici televisivi. Difficili resuscitarli per il cinema. Non parliamo poi della chiamata al cinema di Stefano Di Martino. Magari Zalone si poteva evitare questo esordio che non ne fa un regista di punta.

Al suo primo giorno pur se in riedizione restaurata arriva “Lo chiamavano Trinità” di E.B.Clucher con Bud e Terence, nono posto in classifica con 5 mila euro, 807 spettatori e 134 sale.

Rifarlo con Edoardo Pesce e Alessandro Roja diretto dagli Younuts avrebbe portato qualche spettatore in più al cinema? Ne dubito. Ma avrebbe scatenato una folla di haters. La stessa folla, però, che non va al cinema a rivedere i suoi eroi su grande schermo. Tutti buoni ad aprire la bocca, ma quando si deve aprire il portafoglio e cacciare soldi le cose cambiano.

Al 19° posto trovate, anche questo al suo esordio in sala, il turistico pugliese cafone “Viaggio a sorpresa” di Roberto Baeli con Ron Moss (sì, lui), appena lanciato a difesa di Forza Italia, Lino Banfi, Paolo Sassanelli, 866 euro con 144 spettatori in 9 sale. Bari e dintorni… Madonna Benedetta dell’Incoroneta di Foggia…

