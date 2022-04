CIAK, MI GIRA – “SONIC 2” VOLA RAPIDISSIMO NELLE VETTE PIÙ ALTE DEL BOX OFFICE. IL PRIMO FILM ITALICO E' “BLA BLA BABY” DI FAUSTO BRIZZI, DECIMO. UN DISASTRO DESCRITTO PERFETTAMENTE DA UN TWEET DEL PADRONE DEL CINEMA ITALIA DI BELLUNO: "VENERDÌ SERA; DUE SPETTATORI IN SALA CON ‘’LA FIGLIA OSCURA’’. MEGLIO CHIUDERE IL CINEMA. GRAZIE A CHI CI HA VOLUTO BENE. MA COSÌ NON SI PUÒ ANDARE AVANTI. DAREMO INCARICO AL COMMERCIALISTA PER LA CHIUSURA. GRAZIE A CHI CI È STATO"

Marco Giusti per Dagospia

SONIC 2 - IL FILM

Niente da fare. “Sonic 2 – Il Film” vola rapidissimo nelle vette più alte del box office italiano e ieri incassa 467 mila euro con 348 sale portando al cinema 70 mila spettatori per un totale di 872 mila euro. “Morbius” con Jared Leto mezzo vampiro mezzo testimonial Gucci viene travolto dal vecchio riccio dei videogiochi e si ferma a 160 mila euro con 21 mila spettatori, malgrado le 418 sale, per un totale di 2, 2 milioni di euro. Terzo è ancora il cartone animato Dreamworks “Troppo cattivi (The Bad Guys)” con 129 mila euro, ma un numero spaventose di sale, 437, per un totale di 1,7 milioni.

SONIC 2 - IL FILM.

“Corro da te” con la coppia Favino-leone è quarto con 57 mila euro, 236 sale, per un totale di 2 milioni di euro. Quinto posto per “The Batman”, 48 mila euro per un totale di 9, 8 milioni. Sesto “C’mon C’mon” con Joaquin Phoenix alla ricerca della felicità, 43 mila euro e un totale di 77 mila euro. Solo settimo, pensavo che andasse meglio, “La figlia oscura” di Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman, 42 mila euro, ma solo 140 sale, con un totale di 69 mila euro. “Bla Bla Baby” di Fausto Brizzi è decimo con un modestissimo risultato di 24 mila euro con 260 sale (ahi!) e un totale di 42 mila euro. Un disastro, temo. Primo dei film italiani nella zona bassa della classifica è il western parlato in gallurese stretto “Il muto di Gallura” di Matteo Fresi con 10 mila euro e solo 19 sale per un totale di 163 mila euro.

SONIC 2 - IL FILM

Ma il vero dramma è quello che descrive meglio di tutto un tweet del padrone del Cinema Italia di Belluno: "venerdì sera; due spettatori in sala con La figlia oscura. meglio chiudere il cinema. Grazie a chi ci ha voluto bene. Ma così non si può andare avanti. Daremo incarico al commercialista per la chiusura. Grazie a chi ci è stato".

sonic 1 sonic 2