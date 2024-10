CIAK, MI GIRA! – “VENOM: THE LAST DANCE”, CON TOM HARDY IN DOPPIO RUOLO, E "PARTHENOPE" DI PAOLO SORRENTINO, CON L'INCANTEVOLE CELESTE DELLA PORTA, SI DIVIDONO GLI INCASSI DEL SABATO – "VENOM" SI PAPPA IERI 1 MILIONE 136 MILA EURO CON 137 MILA SPETTATORI, "PARTHENOPE" ARRIVA A 672 MILA EURO CON 90 MILA SPETTATORI – SALE "IL ROBOT SELVAGGIO" DELLA DREAMWORKS, CALA "SMILE 2"…

Marco Giusti per Dagospia

celeste dalla porta, daniele rienzo and dario aita in parthenope photo by gianni fiorito

Come vanno le cose? Esattamente come devono andare. "Venom: The Last Dance" di Kelly Marcel con Tom Hardy in doppio ruolo (gli hanno dato 20 milioni, non male) e "Parthenope" di Paolo Sorrentino con l'incantevole Celeste Della Porta, si dividono gli incassi del sabato.

"Venom" si pappa ieri 1 milione 136 mila euro con 137 mila spettatori e un totale di ben 2 milioni 340 mila euro, "Parthenope" arriva a 672 mila euro con 90 mila spettatori e un totale già di 1 milione 280 mila euro. Non facciamo paragoni su due film del tutto diversi. Per carità. Hanno anche un pubblico diverso.

venom the last dance

In America "Venom3" va meno bene dei due precedenti film, incassa 22 milioni venerdì e naviga verso i 65 milioni di dollari per la sua prima settimana che diventeranno 150 globali. Meno del previsto.

Nella classifica italiana sale ieri "Il robot selvaggio" della Dreamworks con 374 mila euro 52 mila spettatori un totale di 4 milioni 346 mila euro. Cala "Smile 2", quarto con 292 mila euro, 34 mila spettatori e un totale di 2 milioni precisi. Quinto è "Megalopolis" di Francis Coppola con 114 mila euro e un totale di 1 milione 88 mila euro.

iddu 4

Sesto "Iddu" mafia movie di Piazza e Grassadonia con Elio Germano e Toni Servillo, 82 mila euro. Settimo il film per ragazzi "200% lupo" con 81 mila euro e un totalino di 104 mila euro. Ottavo "Joker3" con 55 mila euro e un totale di 7,6 milioni e nono "Vermiglio" di Maura Delpero con 42 mila euro e un totale di 2 milioni 152 mila euro. Ancora il miglior incasso italiano.

venom the last dance IL ROBOT SELVAGGIO parthenope di paolo sorrentino

celeste dalla porta in parthenope photo by gianni fiorito celeste dalla porta e stefania sandrelli in parthenope photo by gianni fiorito IL ROBOT SELVAGGIO

iddu 2