Marco Giusti per Dagospia

JURASSIC WORLD - IL DOMINIO

Uffa! Mi toccherà andare a vedere pure questo stroncatissimo “Jurassic World: Il Dominio”. In America è esploso con un’anteprima da 18 milioni di dollari, un primo giorno (il 10) da 59 milioni e viaggia verso un weekend da 142 milioni di dollari.

Che significa meno dei due ultimi “Jurassic World”, quello del 2015 a 208 milioni (slurp!) e quello del 2018 a 150 (un po’ meno slurp!), ma sempre più dei 142 milioni del recentissimo “Top Gun – Maverick” con Tom Cruise, più amato dalla critica, ormai arrivato a 622 milioni di dollari globali, assolutamente inaspettati. Se l’idea di Hollywood è quella di riportare gente al cinema tra giugno e luglio, tra “Top Gun”, “Jurassic World” e “Elvis” di Baz Luhrmann, che arriverà il 22 giugno, e “Thor: Love and Thunder” di Taika Waititi, che uscirà l’8 luglio, mi sembra che l’operazione stia funzionando. In barba alle bombe di Netflix (“Stranger Things”) e di Disney+ (“Obi Wan Kenobi”).

tom cruise top gun maverick

In Italia, ieri, “Jurassic World – Il Dominio” dominava saldamente la classifica con 296 mila euro, 40.425 spettatori in 455 sale e un totale di 4,7 milioni di euro. Secondo posto per “Top Gun : Maverick” con 235 mila euro, 29.297 spettatori in 369 sale per un totale di 8, 2 milioni di euro. Il forte anime “Jujutsu Kaisen 0 – The Movie” è terzo con 102 mila euro, 11.128 spettatori in 179 sale e un totale di 439 mila euro. Al quarto posto arriva “Nostalgia” di Mario Martone con Pierfrancesco Favino che ha la nostalgia di Napoli, 38 mila euro con 5.560 spettatori in 172 sale e un totale di 1 milione, 61 mila euro.

JUJUTSU KAISEN 0 – THE MOVIE

Lo segue la seconda parte di “Esterno notte” di Marco Bellocchio con 25 mila euro, 3885 spettatori in ben 241 sale (magari troppe) per un totale di 68 mila euro. Sesto posto per l’unica commedia italiana nuova della settimana, “Il giorno più bello” di Andrea Zalone con Luca e Paolo, solo 18 mila euro, 2887 spettatori con 253 sale per un totale di 42 mila euro. Vedo che la riedizione restaurata di “Lo chiamavano Trinità” di E.B.Clucher con Bud e Terence è nona con 5 mila euro, 849 spettatori, 124 sale, e un totale di 16 mila euro. Ma nemmeno Trinità siete andati a vedere? Vi meritate Edoardo Pesce e Alessandro Roja che rifanno Bud e Terence, allora…

