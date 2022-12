CIAK, MI GIRA – IN ITALIA, NEL SOLITO LUNEDÌ SFIGATELLO CON LE SALE QUASI VUOTE, VEDO CHE IL POTENTE ANIME “ONE PIECE FILM RED” È PRIMO CON 30 MILA EURO. LA COMMEDIA ITALIANA “VICINI DI CASA” SCENDE AL SECONDO POSTO CON 28 MILA EURO. TERZO POSTO PER IL FILM FORSE NON DI MAGGIORE SUCCESSO, MA CERTO PIÙ HOT DEL MOMENTO, CIOÈ “BONES AND ALL” DI LUCA GUADAGNINO CON 21 MILA EURO E 3.316 SPETTATORI. PIANO PIANO STA TROVANDO IL SUO PUBBLICO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

AVATAR THE WAY OF WATER 2

Mentre ci stiamo scaldando i muscoli per l’arrivo il 16 dicembre di “Avatar: The Way of Water” di James Cameron con prevendite in tutto il mondo e molto ci si aspetta dal mercato cinese che per l’occasione tornerà, si spera, ai livelli di prima della pandemia e che registra oggi un calo del 36% anche rispetto ai dati del 2021, in Italia, nel solito lunedì sfigatello con le sale quasi vuote, vedo che il potente anime “One Piece Film Red” è primo con 30 mila euro e 4.544 spettatori davvero fan portando il film al totale di 788 mila euro.

one piece film red

“One Piece Film Red” di Goro Taniguchi, che ha già incassato in Giappone 130 milioni di dollari, e 13 in Usa, è primo questo weekend anche in Cina con 10, 5 milioni di dollari e ha scalzato un altro anime, “Detective Conan: The Bride of Halloween” che aveva vinto nelle ultime due settimane.

La commedia italiana, remake di un successo spagnolo di Cesc Gay, “Vicini di casa” diretta da Paolo Costella con Vinicio Marchioni e la favolosa Valentina Lodovini che propongono uno scambio di coppie alla coppia Claudio Bisio Vittoria Puccini, oggi scende al secondo posto con 28 mila euro, 4.729 spettatori e un totale di 637 mila euro.

vicini di casa

Terzo posto per il film forse non di maggiore successo, troppo difficile, ma certo più hot del momento, cioè “Bones and All” di Luca Guadagnino con la coppia di giovani amanti cannibali Taylor Russell e Timothée Chalamet, 21 mila euro, 3.316 spettatori per un totale di 1 milione 63 mila euro.

Piano piano sta trovando il suo pubblico. “Black Panther: Wakanda Forever” di Ryan Coogler è quarto con 17.666 euro per un totale di 8 milioni di euro precisi, mentre “The Menu” di Mark Mylod con 17. 583 euro per un totale di 1, 6 milioni di euro.

black panther wakanda forever 22

Al sesto posto troviamo il documentario di Marco D’Amore “Napoli magica”, uscito oggi, in sala per tre giorni e presentato al recente Torino Film Festival, 15 mila euro con 2.030 spettatori. Il thriller natalizio “Una notte violenta e silenziosa” di Tommy Wirkola con David Harbour come Babbo Natale violento è settimo con 12 mila euro per un totale di 221 mila euro.

strange world 9

“Strange World” della Disney, esattamente come la settimana scorsa, scende al nono posto il lunedì con 10 mila euro di incasso, 1926 spettatori e un totale di 1 milione 57 mila euro, mentre “La stranezza” col Pirandello pizzuto di Toni Servillo e Ficarra e Picone è decimo con 10 mila euro, 2150 spettatori e un totale di 5 milioni 144 mila euro. Massimo incasso italiano.

